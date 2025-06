Italia senza gioco, senza vergogna, il nulla assoluto. Spalletti, com'era la storia di imitare Sinner?

Italia: il futuro è un mistero

Nella classifica finale, in caso di arrivo in parità deciderà proprio il computo generale dei gol segnati e di quelli subiti, non quelli degli scontri diretti. Ammesso e non concesso di battere i norvegesi al ritorno (16 novembre), per arrivare primi nel girone bisognerà vincere tutte le partite segnando un sacco di gol alla Moldova, lunedì a Reggio Emilia; all'Estonia e a Israele. E tutto questo potrebbe anche non essere sufficiente. Come possa riuscirci questa squinternata Nazionale è un mistero doloroso. Retegui, 30 centri in stagione, non ha ricevuto uno straccio di pallone giocabile; gli interisti Barella e Bastoni sono ancora sotto choc Psg; la difesa è una banda del buco (si è salvato solo il debuttante Coppola, l'unico a metterci l'anima; Donnarumma ha evitato un 4-0 ed è stato anche salvato dal palo); il centrocampo è stato piallato dal dinamismo dei norvegesi che andavano a cento all'ora; della desolazione offensiva si è detto.