ROMA - Claudio Ranieri non sarà l'erede di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale! Quello che sembrava un matrimonio in dirittura di arrivo con solo alcuni dettagli a limare, ovvero le questioni riguardanti il suo rapporto di lavoro con la Roma come senior advisor con la disponibilità da parte del club, non si farà. Dopo una lunga riflessione l'ex allenatore della Roma infatti ha rinunciato al ruolo di Ct dell'Italia dando priorità al nuovo progetto giallorosso e mettendo in difficoltà il presidente della Figc Gabriele Gravina chiamato ora a "riaprire il casting" per il successore dell'esonerato Luciano Spalletti.

Ranieri era la prima scelta di Gravina, l'uomo giusto per trovare la retta via per una Nazionale in grave difficoltà anche nelel vittorie come accaduto lunedì a Reggio Emilia contro la Moldova. Il "piano B", se non della "disperazione", sarebbe Stefano Pioli che, però, sta trattando l'uscita con l'Al-Nassr per tornare nuovamente in Serie A alla guida della Fiorentina.