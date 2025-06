Pagelle Italia: Bastoni non ne prende una, Orsolini fuori incomprensibile, Ricci flop totale

Bastoni 5.5

Se Inzaghi, anche nell’emergenza più profonda, non l’ha mai messo al centro della difesa a tre, un motivo ci sarà... Non è un caso che i moldavi, di testa, nel primo tempo le prendano tutte nell’area azzurra. Domenica non si era allenato per un problema muscolare: forse conveniva lasciarlo in panchina.