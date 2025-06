Corradi al Milan con Allegri: il commovente post d'addio all'Italia Under 20

Dopo 8 anni Bernardo Corradi lascia la guida della Nazionale Under 20 . Una notizia che era nell'aria già da tempo, ufficializzata solo nelle scorse ore da un post Instagram dello stesso ormai ex ct. La sua lunga esperienza in azzurro era iniziata dall'Under 17, salvo poi scalare le gerarchie grazie agli ottimi risultati ottenuti. Probabilmente questo addio è il preludio all'ingresso nello staff di Massimiliano Allegri , presumibilmente con un ruolo da vice-allenatore.

Corradi, addio all'Under 20: il messaggio

"È qualche giorno che penso a come riuscire a tradurre in parole 8 anni di amore e passione, di lavoro e divertimento, di vittorie e sconfitte, di delusioni e confronti, di crescita e conquiste, di amicizia e tanto altro". Si apre così il messaggio a cuore aperto che Corradi ha voluto dedicare ai suoi giocatori e a tutte le persone che ha incontrato in questi 8 anni in azzurro. E poi aggiunge: "Credo che a volte basti guardare quegli occhi, quei sorrisi, quegli abbracci. Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso meraviglioso durante il quale ho avuto l’onore di cantare l’inno nazionale a squarciagola rappresentando il mio Paese in giro per il mondo. Forza Azzurri... Sempre".