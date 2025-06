Dall'Italia di Gravina scappano tutti: Corradi se ne va al Milan a fare il vice di Allegri

FIGC: i profili da valutare

La decisione presa da Corradi getta la Nazionale Under 20 nell'incertezza, soltanto a pochi mesi dall'inizio del Mondiale in Cile. Ad ogni modo, sono diversi i profili in fase di valutazione per andare a riempire il vuoto lasciato dal futuro vice-allenatore di Allegri al Milan. Sulla scrivania di Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili, sono due le opzioni principali: la prima fa riferimento al profilo di Leonardo Bonucci, ex difensore e leggenda della Juventus ed, ovviamente, della Nazionale maggiore, che negli ultimi mesi ha collaborato proprio con Corradi nell’Under 20, andando in qualche modo a creare una continuità dal punto di vista tecnico; la seconda rimanda, invece, al nome di Alberto Bollini, attuale tecnico della Nazionale Under 19, il quale gode di grande credito all'interno del movimento azzurro, soprattutto per la sua capacità di lavorare con i giovani. Una sua eventuale promozione, inoltre, gli garantirebbe di ritrovare molti dei ragazzi già seguiti in Under 19.