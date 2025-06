Spalletti esonerato: Ilary Blasi balla sulle note di "Piccolo uomo"

Ilary Blasi, il gesto social contro Spalletti

Il video pubblicato da Ilary Blasi sui social è stato interpretato da molti come una rivincita personale nei confronti del tecnico toscano, reduce da giorni difficili dopo la deludente avventura con la Nazionale, portando alla memoria dei tifosi romanisti e degli amanti del gossip una frattura mai del tutto sanata: quella tra l'ex lady Totti e Spalletti. Secondo alcuni, il riferimento musicale scelto dalla showgirl non sarebbe stato infatti casuale. È proprio con l’espressione "piccolo uomo" che, nel 2016, Ilary aveva definito Spalletti durante un’intervista televisiva, accusandolo non tanto per le scelte tecniche quanto per l’atteggiamento umano nei confronti del marito Francesco Totti, all’epoca messo ai margini dalla Roma. La risposta dell'allenatore non tardò ad arrivare: in un video diffuso dalla Roma per fare gli auguri a Totti, Spalletti replicò con sarcasmo: "Per tua moglie ho pensato a un vecchissimo pezzo di Mia Martini, 'Piccolo uomo'. Mi ha fatto una grande gioia ricordarmelo"...