Spalletti esonerato! Caos Italia e conferenza lasciata all'improvviso

Luciano Spalletti esonerato da commissario tecnico della Nazionale italiana . Fatale la rovinosa caduta contro la Novergia, che ha compromesso la qualificazione al prossimo Mondiale 2026 . L'annuncio è arrivato a ridosso della conferenza stampa nella quale il tecnico ha spiegato di essere stato sollevato dall'incarico , mentre non avrebbe mai voluto lasciare. Durante il botta e risposta con i giornalisti, infastidito da una domanda, ha abbandonato polemicamente la sala di Coverciano . L'allenatore, però, chiuderà la sua esperienza contro la Moldavia , partita in cui bisognerà "vincere e convincere".

Italia, esonero Spalletti: la conferenza stampa

"Con il presidente siamo stati a parlare un bel po', ma anche quando non siamo nei ritiri siamo sempre in contatto. Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato da ct della Nazionale. Sono dispiaciuto, ma visto il rapporto che abbiamo non avevo nessuna intenzione di mollare, avrei preferito restare al mio posto e continuare a fare il mio lavoro. Però, poi, esonero è e devo prenderne atto. Visto il rapporto, tenendo conto del percorso, dei risultati, effettivamente qualche brutto risultato è venuto fuori. Visto che questo ruolo l'ho sempre inteso come un servizio alla patria, è giusto agevolare il giusto percorso per la nazionale. Farò la risoluzione del contratto, fino a domani sera sarò a fare l'allenatore, da martedì non più". Esordisce così Luciano Spalletti, che in conferenza stampa spiega quanto sta accadendo sulla panchina della Nazionale.

Sula partita contro la Moldavia: "Vincere e convincere domani sera sarà sicuramente importante per aprire il ciclo a chi verrà dopo di me. Amo questa maglia, i calciatori che ho allenato, e domani sera chiederò loro di dimostrare tutto ciò che hanno. Non sono riuscito a farli essere il meglio di quelli che sono, ho visto tanti calciatori sottotono per quelle che sono le loro possibilità".