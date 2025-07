Italia fuori dalla Top 10 del ranking Fifa. E in caso di Mondiale... 

Ranking Fifa, Italia fuori dalla Top 10

La Nazionale azzura ha perso due posizioni ed è stata superata in graduatoria da Germania e Croazia, dopo la dura sconfitta contro la Norvegia subìta nel primo match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale. E a proposito della prossima Coppa del Mondo: in vista della manifestazione che avrà luogo tra Messico, Canada e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio 2026, un piazzamento al di fuori dei primi 9 posti del ranking condannerebbe l'Italia, in fase di sorteggio, a non rientrare tra le teste di serie. Un rischio concreto e da non prendere alla leggera, anche se per gli azzurri in questo momento il pensiero principale resta quello di centrare la qualificazione al prossimo Mondiale, cosa ad oggi non scontata. Il prossimo ranking Fifa, intanto, sarà pubblicato il 18 settembre. Ma chi precede gli azzurri in graduatoria?