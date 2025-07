Italia-Norvegia, dove si giocherà la sfida decisiva per andare al Mondiale

Saranno gare delicate quella che affronterà l'Italia nei prossimi mesi. Gli azzurri del neo commissario tecnico Gennaro Gattuso si giocheranno la qualificazione al prossimo Mondiale, con le prossime 6 partite che saranno assolutamente decisive. L'obiettivo? Prendere parte alla prossima Coppa del Mondo e, possibilmente, farlo da testa di serie: per riuscire in questo secondo intento sarà fondamentale rientrare nella top 10 del ranking Fifa. Tornando ai match di qualificazione, intanto, è stata scelta la sede in cui si disputerà l'ultimo match, quello contro la Norvegia del prossimo 16 novembre, che potrebbe essere decisivo in chiave Mondiale.