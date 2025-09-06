Pagelle Italia: Cambiaso pennella, Tonali gigante, Retegui il migliore

L'Italia di Gattuso parte con una manita all'Estonia: una vittoria fondamentale per la qualificazione al Mondiale. Il ct dell'Italia a fine partita ci ha tenuto a ringraziare e a complimentarsi con tutti i ragazzi, sottolineando quanto sia soddisfatto dell'ambiente che si è creato.
Donnarumma 6.5
Strepitoso nel dire no a Sappinen nell’unica occasione in cui viene chiamato in causa.
Di Lorenzo 6
Tra i centrali è quello più ancorato per presidiare la difesa, compito svolto senza sbavature.
Bastoni 6.5
L’Italia difende a quattro ma imposta a tre e lui si trova sempre sulle tracce di Sappinen che controlla senza problemi. In impostazione si limita all’ordinario perché a quello pensa più Calafiori ma sul gong trova la strada per il quinto gol.
Calafiori 6
Agisce, di fatto, come centrocampista aggiunto.
Dimarco 6.5
Impegna in più di un’occasione Hein che però grazia sul tap-in dopo un tiro di Zaccagni respinto (21' pt): lì serviva più cattiveria. Cambiaso (22' st) 6.5 Crossa per Retegui il pallone del poker.
Politano 7
Brilla per intensità e spirito di iniziativa: suo l’assist per il terzo gol di Raspadori.
Orsolini (31' st) ng.
Barella 6
Nel centrocampo a due è costretto ad agire a scartamento ridotto, il che dovrà essere oggetto di analisi da parte di Gattuso.
Tonali 7
Lui in quella posizione gioca pure a Newcastle difatti non impiega molto a prendere in mano le chiavi del centrocampo riempiendolo di quantità e qualità nelle esecuzioni. A corredo con un gran tiro per poco non riesce a impallinare Hein.
Locatelli (31' st) 6
Dà respiro a Tonali.
Zaccagni 6
A lungo latitante, nel primo tempo fatica a trovare posizione nel binario con Dimarco. Cresce nella ripresa arrampicandosi fino alla sufficienza.
Raspadori (22' st) 7
Entra e prima dà a Retegui il pallone del raddoppio, quindi - di testa - segna il 3-0 (suo decimo gol in Nazionale) infine regala a Bastoni il pallone del 5-0.
Kean 7
Con sentiti ringraziamenti a Retegui, di testa segna l’ottavo gol in maglia azzurra e, poco dopo, colpisce un palo clamoroso. Da sprinter la partenza pure nel primo tempo, dove però si divora un gol con un piattone da medianaccio, anziché da centravanti di razza quale è.
Esposito (40' st) ng
Retegui 7.5
Se Kean parte a tutta, lui esce dai blocchi come un diesel ma sulle migliori occasioni da gol create dall’Italia nel primo tempo portano la sua firma: prima con una bella sponda spalanca la porta davanti a Kean (che sbaglia) poi costringe Hein a un grande intervento su un suo colpo di testa. Illuminante, nella ripresa, l’assist di tacco a Kean per il gol che sghiaccia la partita mentre sul raddoppio e sul quarto gol fa tutto da sé. È il migliore.
All. Gattuso 7
L’Italia si stappa nel secondo tempo segnando una goleada che ridà senso alle chance di rimonta sulla Norvegia.
