Israele-Italia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le Qualificazioni Mondiali in tempo reale

DEBRECEN (UNGHERIA) - Dopo la vittoria contro l'Estonia per 5-0 nel giorno dell'esordio in panchina di Gennaro Gattuso, l'Italia torna in campo contro Israele sul neutro del Nagyerdei Stadium di Debrecen. La situazione del gruppo I obbliga gli azzurri a vincere e a non commettere più passi falsi se si vuole tornare a disputare un Mondiale dopo 12 anni dall'ultimo. La Norvegia di Haaland comanda il girone a punteggio pieno, seguita proprio da Israele a 9 punti ma che vanta, in confronto alla nostra nazionale, una partita in più. La nazionale allenata da Ben Shimon, infatti, è reduce dal poker calato alla Moldavia in trasferta. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Gattuso che ha dichiarato: "Sono due squadre strutturate in maniera diversa. L’Estonia era molto fisica, Israele è una squadra di qualità. Nelle ultime 7 partite ne hanno vinte 6. Sono una squadra in salute e credo che abbiano questa dote della transizione. Non sarà una partita facile. Dobbiamo ripartire dalla prestazione e dalle nostre certezze. Dobbiamo fare la partita e giocare nella loro metà campo. Domani vedremo per la formazione. Situazione guerra? Ho detto che mi dispiace di averli beccati nel nostro girone, è una squadra che gioca bene. Poi fa male vedere cosa sta succedendo e più di questo non voglio dire. Fa male vedere persone e bambini che perdono la vita. Noi dobbiamo fare la partita e siamo qui per questo".