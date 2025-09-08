Israele-Italia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le Qualificazioni Mondiali in tempo reale

DEBRECEN (UNGHERIA) - Dopo la vittoria contro l'Estonia per 5-0 nel giorno dell'esordio in panchina di Gennaro Gattuso, l'Italia torna in campo contro Israele sul neutro del Nagyerdei Stadium di Debrecen. La situazione del gruppo I obbliga gli azzurri a vincere e a non commettere più passi falsi se si vuole tornare a disputare un Mondiale dopo 12 anni dall'ultimo. La Norvegia di Haaland comanda il girone a punteggio pieno, seguita proprio da Israele a 9 punti ma che vanta, in confronto alla nostra nazionale, una partita in più. La nazionale allenata da Ben Shimon, infatti, è reduce dal poker calato alla Moldavia in trasferta. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Gattuso che ha dichiarato: "Sono due squadre strutturate in maniera diversa. L’Estonia era molto fisica, Israele è una squadra di qualità. Nelle ultime 7 partite ne hanno vinte 6. Sono una squadra in salute e credo che abbiano questa dote della transizione. Non sarà una partita facile. Dobbiamo ripartire dalla prestazione e dalle nostre certezze. Dobbiamo fare la partita e giocare nella loro metà campo. Domani vedremo per la formazione. Situazione guerra? Ho detto che mi dispiace di averli beccati nel nostro girone, è una squadra che gioca bene. Poi fa male vedere cosa sta succedendo e più di questo non voglio dire. Fa male vedere persone e bambini che perdono la vita. Noi dobbiamo fare la partita e siamo qui per questo".
Dove vedere Israele-Italia: streaming e diretta tv
Israele-Italia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 del Gruppo I è in programma questa sera alle ore 20:45 al Nagyerdei Stadium di Debrecen e sarà visibile in chiaro su Rai 1 ed in streaming su RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Israele-Italia
ISRAELE (3-5-1-1): D.Peretz; Nachmias, Yehezkel, Shlomo; Biton, D.Pererz, E.Peretz, Gloukh, Revivo; Solomon; Baribo. Allenatore: Ben Shimon. A disposizione: Glazer, Nir On, Dasa, Lemkin, Mizrahi, Blorian, Khalaili, Gandelman, Kanichowsky, Shua, Turgerman. Indisponibili: /. Squalificati: /.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Raspadori. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Vicario, Gatti, Mancini, Cambiaso, Bellanova, Rovella, Frattesi, Orsolini, Esposito, Maldini, Retegui. Indisponibili: Scamacca, Zaccagni. Squalificati: /.
ARBITRO: Vincic (Slovenia). ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic (Slovenia). QUARTO UFFICIALE: Smajic (Slovenia). VAR: Dingert (Germania). ASS. VAR: Stegemann (Germania).
