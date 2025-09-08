L’Italia soffre, ringhia e vince 5-4: Israele ko tra autogol e caos finale. Gattuso è secondo

Ringhio Gattuso concede il bis. Alla sua seconda sulla panchina della Nazionale, il ct rilancia la corsa al mondiale 2026 grazie al secondo successo consecutivo nel girone I. Sul campo neutro del Nagyerdei Stadion di Debrecen in Ungheria, l'Italia supera per 5-4 Israele al termine di un match combattuto e interminabile oltre ogni pronostico che ha messo a nudo le irrisolte incertezze degli Azzurri e al contempo il tocco magico del ct, a cui va il merito di avere raddrizzato una gara imperdonabile sul piano dell'atteggiamento per tutta la prima metà di gioco. Un risultato che segue la manita all'Estonia e che ridà dunque fiato a una Nazionale che per la terza volta consecutiva è costretta a fare i conti con il demone di una nuova esclusione dalla Coppa del mondo. Demone che sembra essersi accasato a Coverciano ma che potrebbe finalmente volatilizzarsi grazie all'esorcismo di chi quella Coppa l'ha alzata al cielo. La classifica vede ora Gigio Donnarumma e compagni al secondo posto con 9 punti e una differenza reti di +5 rispetto al +4 di Israele a pari merito.

Israele-Italia: il racconto della partita

Fischiato l'inizio, non c'è traccia dell'Italia di Bergamo sul campo ungherese. La selezione di Shimon guadagna da subito le prime occasioni da gol e sblocca le marcature dopo appena 4 minuti di gioco con Lemkin: la rete viene però invalidata per fallo su Donnarumma. Al 15', dopo una desolante serie di pasticci difensivi, Israele passa in vantaggio grazie all'autorete di Locatelli che finalizza nella porta sbagliata una bella combinazione degli avversari. L'Italia è disassata, scoperta sulla sinistra e sterile in avanti, mentre gli israeliani sembra la sappiano più lunga perfino sul piano tecnico. Al 26', Shlomo sfiora il doppio vantaggio su palla inattiva. Non passa molto che Barella riceve sul dischetto, ma al tiro in porta il nerazzurro preferisce servirla nel vuoto. Scoccata la mezz'ora, Locatelli calcia al volo e colpisce la traversa. Ci riprova allora Kean, che servito da Mancini tira di prima ma manca di poco lo specchio. Segue un altro rischio per una leggerezza del difensore giallorosso a cui rimedia Donnarumma che blocca la conclusione debole di Dor Peretz. Al 39', Kean riceve da Retegui e calciando dal limite pareggia i conti. Nella ripresa, gli uomini di Gattuso indovinano l'approccio e vanno vicini al raddoppio con l'ex attaccante bianconero. Al 52', Israele torna in vantaggio con il gran gol da centro area di Dor Peretz servito da Solomon. Immediata però la reazione di Kean, che al 54' su un rimbalzo dal limite firma il 2-2. A ribaltare il punteggio ci pensa poi Politano, che 4 minuti dopo raccoglie il bel tacco di Retegui e batte Peretz. Israele però insiste e sfiora il nuovo pareggio con il colpo di testa di Biton. Gli Azzurri crescono anche sulla sinistra e cercano il doppio vantaggio con l'ex Dea e Frattesi. Poi, Eliel Peretz sfiora il 3-3 con una conclusione dal limite. All'80', il neo entrato Raspadori scaccia via i demoni con la rete del 4-2, ma 6 minuti più tardi Bastoni si macchia del secondo autogol dell'incontro e fa rientrare Israele in partita. Allo scadere, Dor Peretz mette a segno la sua doppietta con la complicità di una difesa dispersa. Ma non finisce qui: Tonali indovina una traiettoria da fuori area che riporta l'Italia di nuovo avanti al 91'. La formazione di Shimon gela la panchina di Gattuso con un colpo di testa che sfiora il palo di Donnarumma. Al triplice fischio gli Azzurri possono finalmente festeggiare il secondo posto. Al termine del match i nervi restano tesi e seguono alcuni scontri verbali tra i giocatori.

Italia: la strada per il mondiale

Questi i prossimi impegni dell'Italia validi per le qualificazioni al mondiale 2026 di Canada, Usa e Messico (11 giugno-19 luglio).

Estonia -Italia: 11 ottobre, Tallinn.

-Italia: 11 ottobre, Tallinn. Italia- Israele : 14 ottobre, Bari.

: 14 ottobre, Bari. Moldavia -Italia: 13 novembre, Chisinau.

-Italia: 13 novembre, Chisinau. Italia-Norvegia: 16 novembre, Milano.

Italia: la classifica del girone I

Questa invece la classifica dell'Italia, che in caso di secondo posto accederebbe ai playoff: