Pagelle Italia: Bastoni svampito, Oscar alla sfortuna per Locatelli, Kean scintillante

"C'era da morire oggi" - le prime parole di mister Gattuso nel post gara. Sì, perché Israele-Italia è stata una partita da batticuore, terminata 4-5 con la vittoria dei ragazzi di Ringhio. Due autogol azzurri, Locatelli e Bastoni, che potevano costare caro ma Kean e compagni sono riusciti a reagire e a portare a casa un risultato importantissimo.
Donnarumma 5.5
L’avvio, tra uscite un po’ così e un rinvio sbilenco è da film horror. Si riscatta togliendo dalla porta un cross di Solomon deviato da Di Lorenzo.
Di Lorenzo 6
È come l’usato sicuro: non tradisce mai.
Mancini 6
Preferito a Calafiori per dare consistenza alla difesa, parte come un diesel ma riesce comunque ad arrampicarsi fino alla sufficienza.
Bastoni 5
Al netto dell’autogol, appare parecchio svampito come prova il rinvio sballato che innesca il secondo gol israeliano.
Dimarco 5.5
Difendere non è la specialità della casa e andrebbe protetto, invece Tonali lo lascia spesso solo contro le folate israeliane.
Cambiaso (34' st) ng
Politano 6
Più bloccato rispetto a quanto visto con l’Estonia, non trova mai il guizzo, gol a parte. Rete che riscatta la bambola su Solomon in occasione del 2-1.
Orsolini (23' st) ng
Barella 5.5
L’approccio alla partita è da dimenticare e anche ciò che ne segue non è all’altezza del suo curriculum.
Frattesi (23' st) 6
Suo l’assist per il 4-2 a Raspadori.
Locatelli 5.5
Oscar alla sfortuna (prima l’autogol, poi la traversa colpita con un gran tiro), ma al di là degli episodi, il suo ingresso per dare protezione ai centrali non dà gli effetti sperati come prova pure il buco sul secondo gol degli israeliani. Mezzo punto in più per il gol del possibile 3-3 salvato sulla linea.
Tonali 7
Viene tolto dal cuore del gioco in un ruolo ibrido che gli calza malissimo, prova ne è pure il modo in cui perde Biton sull’1-0. Il voto è tutto per il miracoloso 5-4 nel recupero.
Retegui 7
Regala a Kean il pallone che riaccende la luce, ci mette il corpaccione pure sul 2-2 e con un altro magico tacco serve a Politano il pallone del 3-2.
Maldini (43' st) ng
Kean 7.5
Tiene a galla l’Italia con una scintillante doppietta (arrivando a dieci gol in azzurro).
Raspadori (34' st) 7
Al primo pallone fa centro.
Ct Gattuso 6
Sceglie un 4-4-2 ibrido che non convince soprattutto a sinistra dove Tonali è spaesato e Dimarco non trova protezione. Però vince, ma quanta fatica.
