Pagelle Italia: Bastoni svampito, Oscar alla sfortuna per Locatelli, Kean scintillante

"C'era da morire oggi" - le prime parole di mister Gattuso nel post gara. Sì, perché Israele-Italia è stata una partita da batticuore, terminata 4-5 con la vittoria dei ragazzi di Ringhio. Due autogol azzurri, Locatelli e Bastoni, che potevano costare caro ma Kean e compagni sono riusciti a reagire e a portare a casa un risultato importantissimo.