“Israele fuori dal calcio”: Italia, cosa cambierebbe nel girone verso il Mondiale

L'Uefa voterà l'esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche europee: è questa la rivelazione lanciata nelle scorse ore dal Times. Una notizia che, se confermata, avrebbe inevitabili ripercussioni nel tragitto ai prossimi Mondiali per l'Italia e in generale per le squadre presenti girone I: d'altronde il cammino alle qualificazioni europee è gestito dall'Uefa. La Nazionale azzurra si trova nello stesso raggruppamento insieme a Moldova, Estonia, Norvegia e proprio Israele: cosa cambierebbe, dunque, in caso di esclusione per gli israeliani?