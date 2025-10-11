Kean, infortunio dopo il gol: allarme Italia. Gattuso costretto al cambio

L'Italia di Gattuso è stata costretta a dover fare a meno di uno dei suoi migliori attaccanti: Moise Kean. L'attaccante azzurro, sceso in campo al fianco di Retegui - autore del gol del raddoppio per gli Azzurri - ha sbloccato la gara contro l'Estonia a 'Le Coq Arena' di Tallinn al 5' con un ottimo tiro di destro sul secondo palo, su assist di Dimarco. Dopo soli dieci minuti, il centravanti della Fiorentina ha chiesto il cambio al ct dopo aver rimediato un infortunio alla caviglia destra, provando anche a restare in campo, ma senza successo. Kean ha rimediato l'infortunio senza esser stato coinvolto in alcun tipo di contrasto di gioco, causato quindi da un movimento innaturale della caviglia destra. A prendere il posto dell'ex Juventus al 15' è stato Pio Esposito, per il quale l'esordio con la Nazionale maggiore è avvenuto lo scorso 5 settembre, proprio contro l'Estonia.