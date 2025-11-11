Ricci grato a Spalletti: "Mi ha lanciato in Nazionale, gli sarò sempre legato". Poi elogia Allegri

Dalla Moldavia alla Moldavia. Dopo 5 mesi Samuele Ricci torna tra i convocati della Nazionale. L'ultima partita giocata risale allo scorso 9 giugno, nell'addio di Luciano Spalletti dalla panchina dell' Italia . A due giorni dalla trasferta contro la squadra fanalino di coda del girone degli azzurri, il centrocampista ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Sono stati mesi di crescita. Sono passato da un club dove giocavo sempre e ho conquistato la Nazionale, a uno in cui giustamente c'è tanta concorrenza e ho trovato meno spazio. Per fortuna nelle ultime partite ho avuto continuità, ritrovando la Nazionale. Per me è molto importante".

Da Gattuso a Spalletti

Ricci ha definito l'impatto con il ct Gennaro Gattuso "molto positivo. Anche nei mesi in cui non sono stato convocato ho avuto modo di sentirlo: non è una cosa scontata, significa che dà importanza anche a chi è rimasto a casa. Non ho avuto modo di interagire molto a Coverciano, sono arrivato solo ieri". Dall'attuale commissario tecnico a quello precedente, con il quale aveva registrato l'ultima presenza in azzurro: "Resterà sempre l’allenatore che mi ha lanciato in Nazionale, sarò sempre legato a lui. Gli auguro il meglio per quello che farà alla Juventus, avevamo un rapporto bellissimo ma penso valga anche con gli altri esponenti del gruppo", ha detto Ricci a proposito di Spalletti.

La posizione in campo

"Regista o mezz'ala? Bella domanda... Penso di poter fare entrambi i ruoli in base a quello che mi viene chiesto. Oggi tanti giocano con le mezzali d'inserimento o di costruzione". Così Ricci in merito al ruolo che può ricoprire in mezzo al campo. "Ma in Nazionale c'è poco tempo, hai due giorni di allenamento e poi magari la partita - spiega il classe 2001 -. Bisogna dare continuità al lavoro che viene fatto nel club. La Nazionale passa dal club: solo lì si può lavorare sugli aspetti e sulle lacune principali. La Norvegia? Grande squadra. Magari abbiamo avuto una giornata no nel momento sbagliato e siamo usciti sconfitti. Ma pensiamo alle due gare che abbiamo con serenità. Daremo la giusta importanza a queste due partite".

