Il ct della Norvegia dopo l’umiliazione all’Italia: “Ho chiesto scusa. Negli spogliatoi…”

"C'è una bella cultura in questa squadra, tutti hanno creduto in questo progetto e in questo modo di giocare. Ho richiesto tanto, ma mi hanno dato tanto". Lo ha detto il commissario tecnico della Norvegia Stale Solbakken in conferenza stampa dopo la vittoria della Norvegia a San Siro contro l'Italia nell'ultimo incontro del girone valido per la qualificazioni ai Mondiali 2026 . "C'è un mix, contro l'Italia c'era un mediano con tanti muscoli ma c'è anche tanta tecnica. Ricordatevi che mancava Odegaard. Nella ripresa Sorloth ha giocato particolarmente bene, ha creato problemi a Dimarco. Siamo stati per il 70% fisicità e il 30% tecnica, altre volte no. Ma è così per tutti, forse solo il Barcellona di Guardiola non era così. E' stata dura. Dopo aver battuto l'Italia a Oslo avevamo tante altre partite, ora sono sollevato e col passare dei minuti sono sempre più allegro" ha aggiunto il ct della Norvegia .

Le parole di Solbakken

"Haaland applaudito a San Siro? E' così per i grandissimi, qui hanno visto Ibrahimovic, Sheva, Zanetti, Gullit, Klinsmann... Forse alla fine abbiamo un po' esagerato con le celebrazioni, ho chiesto scusa per questo. E loro hanno capito. Ho cantato e ballato coi ragazzi nello spogliatoio, ora non so ciò che accadrà, ma so che anche Odegaard si unirà alla festa" ha rivelato Solbakken. "C'era grande pressione su questa squadra e questi giovani ragazzi sono riusciti a buttarsi alle spalle questo peso. Ora per noi sarà una nuova era. Non siamo partiti bene e loro hanno segnato. Nella prima frazione siamo stati un po' vigliacchi, poi abbiamo fatto qualche cambiamento tattico, abbiamo alzato un po' i terzini e quello ha aiutato. Poi c'erano troppe distanze tra i reparti e mancava un po' di energia. Gente come Sorloth s'è accesa solo nel secondo tempo, alcuni giocatori dovevano iniziare meglio. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, siamo diventati noi" ha concluso.