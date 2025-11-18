Tuttosport.com
Italia U17 ai quarti del Mondiale: tris all'Uzbekistan, Elimoghale in campo

Favo e i suoi avanzano, a sei anni di distanza dall'ultima volta. Ora affronteranno una tra Uganda e Burkina Faso
1 min
Italia U17 ai quarti del Mondiale: tris all'Uzbekistan, Elimoghale in campo © redazione
L'Italia U17vola ai quarti di finale del Mondiale. Gli azzurrini conquistano il diritto di passare il turno successivo dopo la vittoria di rimonta contro l'Uzbekistan, decisa per 3-2 nella ripresa. A regalare la vittoria e i quarti all'Italia sono Campaniello e Iddrisa. In campo anche Destiny Elimoghale, che si sta mettendo in mostra con la Juventus U19. Dopo un bello spunto di Inacio sulla fascia sinistra, la palla arriva centrale per il numero 9 e attaccante dell'Empoli, che insacca a un metro dalla porta. Nella ripresa l'Italia soffre e subisce l'attacco uzbeko, con Muradov che la mette nell'angolino destro facendo 1-1. L'Italia però non si scompone e torna avanti di cuore sempre con Campaniello di testa. Poi Iddrisa ne approfitta da solo su un errore di costruzione della difesa uzbeka e indirizza definitivamente la gara, 3-1. Qualche brivido nel finale con il gol del 3-2 di Erimbetov, ma alla fine passa l'Italia. Favo e i suoi avanzano, a sei anni di distanza dall'ultima volta, alla fase successiva del Mondiale, dove affronteranno una tra Uganda e Burkina Faso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

