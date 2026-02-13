Tuttosport.com
Nations League, Italia in campo 4 volte in 11 giorni: esordio col Belgio. Tutte le date

Il calendario degli Azzurri dopo lo sfortunato sorteggio di Bruxelles che ha conosciuto gli incroci con Francia e Turchia
2 min
Nations LeagueItaliaGattuso
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Sarà contro il Belgio il match d'esordio dell'Italia in Nations League. Come emerso dal sorteggio di sabato 12 a Bruxelles, venerdì 25 settembre gli Azzurri inizieranno il proprio cammino nella quinta edizione del torneo Uefa. L'urna ha inoltre visto la Nazionale sorteggiata nel girone 1 della Lega A insieme alla Francia di Kylian Mbappé e alla Turchia di Kenan Yildiz, oltre che con i Diavoli Rossi che l'Italia affronterà in casa alla prima. A seguire, le trasferte contro le selezioni turca e francese del 28 settembre e del 2 ottobre a chiudere gli incontri d'andata, e la prima di ritorno contro la Turchia del 5 ottobre: un calendario che mette dunque in programma 4 incontri in 11 giorni. Come da regolamento, ad accedere ai quarti di finale saranno le prime due classificate - la scorsa edizione gli azzurri chiusero al secondo posto alle spalle della Francia - mentre la terza disputerà gli spareggi contro una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono a loro volta previsti per il marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si disputerà nel giugno successivo.

Le date dell'Italia

  • 25 settembre, Italia-Belgio
  • 28 settembre, Turchia-Italia
  • 2 ottobre, Francia-Italia
  • 5 ottobre, Italia-Turchia
  • 12 novembre, Italia-Francia
  • 15 novembre, Belgio-Italia

Nations League: l'albo d'oro

Questo l'albo d'oro della competizione introdotta nel 2018:

  • 2018/2019 - Portogallo
  • 2020/2021 - Francia
  • 2022/2023 - Spagna
  • 2024/2025 - Portogallo

