Buffon, Italia e playoff Mondiali: "Adesso è il momento del verdetto. I giocatori devono essere..."

"Adesso è il momento del verdetto. Questi 120 giorni sono stati uno stillicidio ma sono serviti anche per portare qualcosa in più, uno spirito profondo e d'intesa che servirà". Così in collegamento con la Domenica sportiva su Rai due Gianluigi Buffon , capo delegazione della Nazionale italiana , apre il ritiro della nazionale in vista dei play off. Gli azzurri di Gattuso arrivano entro la serata a Coverciano, giovedì la semifinale a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Da verificare le condizioni di Bastoni, Mancini e Scamacca.

"La magia della Nazionale"

"E' vero - ha detto, ospite della Domenica Sportiva, il capodelegazione azzurro - avvertiamo lo scetticismo della gente. Ma sono convinto che anche i criticoni al fischio di inizio tiferanno per l'Italia. E poi in questo momento serve prima di tutto da noi un messaggio per far cambiare loro idea". "La pressione sui giocatori? Sono tutti ragazzi molto solidi abituati a gestire ogni genere di pressione - ha poi aggiunto Buffon -. La magia che riesce a regalare la Nazionale italiana va al di là delle difficoltà contingenti".

"L'esempio degli altri sport"

"Dobbiamo avere rispetto dell'Irlanda del Nord - conclude Buffon - credo altresì che il 100% della nostra squadra basti per arrivare in finale. I giocatori devono essere consapevoli delle loro qualità. I traguardi raggiunti dagli azzurri degli altri sport? Devono fungere da sprone anche per il calcio, tornare ai massimi livelli deve essere il nostro obiettivo. L'esempio di altri sport è solo un bene per l'Italia". Domani a Coverciano è prevista la conferenza stampa del ct azzurro Gennaro Gattuso alle 14 ed il primo allenamento nel pomeriggio alle 17.