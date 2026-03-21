Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale. Inter, anche Lautaro Martinez out

Arrivano notizie preoccupanti da Appiano Gentile alla vigilia della delicata sfida tra Fiorentina e Inter. Cristian Chivu, infatti, dovrà fare a meno di due dei suoi uomini più rappresentativi: il difensore Alessandro Bastoni e il capitano Lautaro Martinez. Entrambi i calciatori sono stati costretti a lasciare il centro sportivo in anticipo a causa di problemi fisici che non permetteranno loro di essere a disposizione per il match del Franchi.