Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale. Inter, anche Lautaro Martinez out

Arrivano notizie preoccupanti da Appiano Gentile alla vigilia della delicata sfida tra Fiorentina e Inter. Cristian Chivu, infatti, dovrà fare a meno di due dei suoi uomini più rappresentativi: il difensore Alessandro Bastoni e il capitano Lautaro Martinez. Entrambi i calciatori sono stati costretti a lasciare il centro sportivo in anticipo a causa di problemi fisici che non permetteranno loro di essere a disposizione per il match del Franchi.
Gattuso in ansia
Alessandro Bastoni, poi, tiene con il fiato sospeso anche il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso, che ha già perso Scamacca e Zaccagni, dopo la grande paura per Tonali, in vista dei play-off di qualificazione ai prossimi Mondiali. Per quanto riguarda l'Inter, senza il regista difensivo e il terminale offensivo di riferimento, lo staff tecnico dovrà studiare soluzioni d'emergenza in pochissime ore.