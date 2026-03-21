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Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale. Inter, anche Lautaro Martinez out

Arrivano notizie preoccupanti da Appiano Gentile: il difensore tiene con il fiato sospeso anche il ct Gattuso in vista dei play-off di qualificazione ai Mondiali
2 min
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Arrivano notizie preoccupanti da Appiano Gentile alla vigilia della delicata sfida tra Fiorentina e Inter. Cristian Chivu, infatti, dovrà fare a meno di due dei suoi uomini più rappresentativi: il difensore Alessandro Bastoni e il capitano Lautaro Martinez. Entrambi i calciatori sono stati costretti a lasciare il centro sportivo in anticipo a causa di problemi fisici che non permetteranno loro di essere a disposizione per il match del Franchi.

Gattuso in ansia

Alessandro Bastoni, poi, tiene con il fiato sospeso anche il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso, che ha già perso Scamacca e Zaccagni, dopo la grande paura per Tonali, in vista dei play-off di qualificazione ai prossimi Mondiali. Per quanto riguarda l'Inter, senza il regista difensivo e il terminale offensivo di riferimento, lo staff tecnico dovrà studiare soluzioni d'emergenza in pochissime ore.

 

 

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