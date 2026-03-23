Italia, primo allenamento: in campo solo in 14, ecco perché. Bastoni a parte, Politano no partitella

FIRENZE - Primo allenamento della Nazionale a Coverciano in vista dello spareggio dei playoff mondiali in programma giovedì alle 20,45 a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Appena 14 gli azzurri scesi in campo, fra cui tre portieri (Donnarumma, Meret e Caprile), i difensori Cambiaso, Palestra, Gatti, Spinazzola e Buongiorno, i centrocampisti Frattesi, Locatelli e gli attaccanti Retegui, Raspadori, Cambiaghi e Politano. Quest'ultimo però, con un cerotto sul polpaccio sinistro, non ha partecipato alla partitella 5 contro 5. Il resto del gruppo, fra acciaccati e calciatori impegnati ieri, ha lavorato in palestra o, come nel caso di Bastoni, in campo con un po' di corsa.