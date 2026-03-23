Gattuso, carica Italia e Chiesa: "Dopo un po'... Locatelli ritrovato. Non siamo scappati di casa"

Le partite visionate da Gattuso e il nuovo Locatelli

"Come ho vissuto la preparazione al playoff? Mi sono allenato, ho lavorato per arrivare in queste condizione. La tensione è innegabile che ci sia, solo chi è senza sangue può non avvertirla. Giovedì è l'obiettivo, il resto è passato. Ora abbiamo una grande occasione. Tutto è stato molto faticoso, vi leggo due numeri: su 300 gare disputate in Serie A ne abbiamo viste 259, poi 15 di Coppa Italia, 3 di supercoppa in Arabia ecc. Ringrazio la federazione, abbiamo visionato 380 gare in totale allo stadio" - ha detto Gattuso. Sul parallelismo tra la Nazionale di calcio e le altre discipline: "Penso che ci sono i cicli, ci sono periodi in cui nel calcio vincevamo e nel tennis no. Quando vinciamo nelle altre discipline a me gasa. In questo momento la nostra storia dice che stiamo facendo fatica, ma abbiamo questa possibilità per centrare l'obiettivo. Da parte mia non c'è gelosia, ma grande ammirazione per le altre discipline". Poi ha concluso: "Come ho ritrovato Locatelli? Sta facendo molto bene, ma anche la Juve è una squadra molto quadrata. Luciano ha fatto un grande lavoro. Loca è cresciuta, sta giocando con qualità fisiche e tecniche. Rigore sbagliato? Ci sta, lo hanno sbagliato molti giocatori. Può darci una grande mano".