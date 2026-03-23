Incredibile Chiesa, arriva e va via dall’Italia: “Non disponibile”. Il sostituto di Gattuso

Federico Chiesa non prenderà parte ai prossimi due impegni con la Nazionale di Gattuso in vista della qualificazione ai prossimi Mondiali . L'ex esterno della Juventus - attualmente al Liverpool - è stato ritenuto non disponibile per le prossime due gare degli Azzurri, a causa delle sue condizioni fisiche valutate come "non idonee" al Centro Tecnico Federale. Il tecnico dell'Italia ha convocato al suo posto Nicolò Cambiaghi , esterno del Bologna e mattatore della Roma in Europa League con il gol del 4-3 che ha consegnato ai rossoblù la qualificazione ai quarti di finale.

Chiesa out: la nota della Figc

Inizia oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei play-off mondiali con l'Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45) allo Stadio di Bergamo. Subito però una brutta notizia per Rino Gattuso: di nuovo fra i convocati per la prima volta da Euro2024, Federico Chiesa, "verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale - fa sapere la Figc - Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi".

Italia, i convocati di Gattuso

Sono state ovviamente rese note le convocazioni effettuate dal ct della Nazionale, sciogliendo ogni dubbio su quelli che saranno i calciatori che prenderanno parte ad una missione fondamentale per il popolo italiano: tornare al Mondiale dopo dodici lunghi anni di assenza. L'ultima apparazione degli Azzurri ad un Mondiale risale infatti al 2014, con la Nazionale italiana che non ha quindi preso parte alle due edizioni successive. Di seguito l'elenco dei convocati:

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).