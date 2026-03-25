Italia-Irlanda del Nord: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali

L'Italia torna in campo. Lo fa a Bergamo, in una partita che si sperava non dovesse disputare mai: i playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. E invece, gli Azzurri rivivono da protagonisti per la terza volta consecutiva lo stesso angoscioso film già proiettato con il peggiore dei finali nel 2017 e ancora nel 2022. Due precedenti tanto gravi da avere ormai preparato i tifosi al peggio. Al dramma dell'eliminazione del 2017 per mano della Svezia, è infatti seguito lo stordimento del ko con la Macedonia del Nord. Due gravissime ustioni per il popolo azzurro, che all'idea di una terza eliminazione sembra quasi essersi tristemente abituato. Così almeno sembra di intuire dalle parole del campione del mondo nel 2006 Daniele De Rossi, che dopo la convocazione di Rino Gattuso per la sfida contro l'Irlanda del Nord ha dichiarato come la Nazionale sia "un gruppo coeso e unito", per poi mandare "un messaggio a tutto il resto dell’Italia che non so quanto sia dispiaciuto se l’Italia non riesce a qualificarsi per il Mondiale". Parole che intendono respingere i malumori e la sfiducia sul gruppo azzurro, che alla New Balance Arena torna oltretutto in campo dopo i 4 schiaffi presi a San Siro dalla Norvegia. Dall'altra parte del campo c'è ora la selezione di Michael O'Neill, reduce dalle sconfitte con Slovacchia e Germania e da accogliere evidentemente con lo stesso riguardo che si avrebbe per il Brasile (qui la lista dei 28 di Gattuso, che non potrà però più disporre di Federico Chiesa a causa delle condizioni fisiche dell'ex Juve). Chi vince affronterà una tra Galles e Bosnia, che si sfideranno a Cardiff in contemporanea con la gara di Bergamo.