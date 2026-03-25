Pio Esposito-Palestra e quella voglia di imitare Rossi-Cabrini: entusiasmo, freschezza e gol

"Non mi aspettavo la chiamata"

“La voglia di attaccare e di cercare l’uno contro uno l’ho sempre avuta dentro: quando penso che sia la cosa giusta lo provo senza esitazione”, ha raccontato a Vivoazzurro tv, il canale ufficiale della Figc, nella sua prima intervista da giocatore della Nazionale maggiore: “Non mi aspettavo la chiamata, anche se la Nazionale è un sogno per tutti ed era un obiettivo. La prima foto sul mio profilo Instagram è con la maglia della Under 15, quando ero uno dei più lenti... È stato un percorso intenso, duro ma bellissimo. Devo ringraziare la mia famiglia, tutti gli allenatori, il Cagliari che è stato fondamentale perché lì ho trovato la continuità di cui avevo bisogno e il mister e i compagni sono stati fantastici, mi hanno aiutato in tutto. Ora sono qui ed è un obiettivo raggiunto ma deve essere anche un punto di partenza ”. Come la partita di domani: “ È importantissima e sento tutta questa responsabilità, ma vedo un gruppo concentratissimo e al tempo stesso con la mente libera ”. Quella libertà di esprimere il proprio talento con coraggio e senza remore a cui lui ed Esposito, terzino d’attacco e bomber, possono dare un impulso in più decisivo. Come Cabrini e Rossi quasi 50 anni fa.