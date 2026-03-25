"Retegui conosce bene come spinge Bergamo". Il “Tanque” Denis lancia il suo erede: "Sì, ci somigliamo"

MILANO - German Denis, a Bergamo domani sera batterà il cuore per un altro centravanti italo-argentino come lei, Mateo Retegui, che però ha scelto la maglia azzurra. “Mateo l’avevo consigliato all'Atalanta perché per me era l’attaccante giusto per Gasperini. Poi è arrivato a Genova. E ha dimostrato che non mi sbagliavo. La Serie A gli ha permesso di fare quel salto in avanti che gli serviva. Gli ha dato la conoscenza del calcio italiano, un calcio importante. Poi è stato bravo lui a inserirsi subito, a dimostrare le sue capacità.” Poi finalmente l’Atalanta con Gasp… “Che lo ha fatto crescere tantissimo. Lo ha fatto crescere in campo, di testa. Lo dicono i numeri.” Cosa trovava speciale in lui? “In lui ho sempre visto il tipico attaccante che si poteva adattare al calcio italiano: forte fisicamente, bravo di testa e dentro l'area rigore. Uno che riesce a leggere le giocate e poi uno che si sbatte a destra, a sinistra. Avanti e pure indietro per la squadra.” Gattuso deve puntare su di lui e... “Pio Esposito. Sta bene e lo ha dimostrato anche a Firenze.” Dica la verità: guardando Mateo in campo rivede un po’ “El Tanque”? “Io a volte uscivo un po' più col fraseggio, partecipavo un po' di più all’azione. Lui è di quegli attaccanti invece che sono un punto di riferimento in mezzo all’area di rigore. Però sì, posso dire che c'è una certa somiglianza...”. Che cosa ha l'Italia di più di Irlanda del Nord, Bosnia e Galles? “L'Italia se la può giocare tranquillamente anche perché ha dei grandi giocatori. Sono però partite secche e bisogna dare tutto e anche di più. Io sono convinto che l'Italia passerà, sono convintissimo di questo, però chi scende in campo deve essere consapevole della propria forza.”