Italia e sogno Mondiale: se gli Azzurri battono la Bosnia volano in Canada, quando e con chi ci sarebbe l’esordio

Nations League e calendario Italia 2026-2027

A prescindere o meno dall’abbuffata mondiale, il cammino dell’Italia nella stagione 2026/27 è già segnato perché - almeno fino all’estate - tutto sarà interamente incentrato sulla Nations League dove siamo stati sorteggiati nel gruppo (non semplice) con Francia, Belgio e Turchia. La novità più sostanziosa è legata al calendario: è stata abbandonata la formula abituale - sosta a settembre prima dell’inizio della Champions, poi a ottobre e novembre - a favore dell’accorpamento dei primi due slot riservati alle Nazionali. L’attività di club si fermerà nelle settimane che vanno da lunedì 21 settembre a mercoledì 7 ottobre quando i giocatori verranno riconsegnati dalle Nazionali alle società di appartenenza. In quel lasso di tempo, però si giocheranno addirittura 4 partite. Limitando il ragionamento a latitudini azzurre, i nostri scenderanno in campo il 25 settembre in casa con il Belgio, il 28 saranno impegnati in Turchia (quindi avranno defaticante il 26 e prenderanno l’aereo il giorno successivo), il 2 ottobre torneranno di nuovo in campo in Francia e il 5 chiuderanno con i Turchi giocando in casa. Un tour de force da squadra di basket che ha già sollevato malumori perché occorrerà una convocazione extralarge e, soprattutto, porterà i giocatori a un sovraccarico di stress legato pure alle Nazionali. A novembre si tornerà invece ai ritmi abituali (il 12 ospiteremo la Francia, il 15 giocheremo in Belgio) poi nella sosta di marzo si giocheranno i quarti di finale nonché gli spareggi per promozioni e retrocessioni tra leghe (almeno in Nations resistiamo nella fascia di eccellenza) e tra il 9 e il 13 giugno 2027 è prevista la fase finale. Come da prassi, fare bene in Nations darà una chance in più per qualificarsi a Euro 2028 che si giocheranno nel Regno Unito e in Repubblica d’Irlanda. Il via alle qualificazioni a settembre 2027: ci sarà tempo e modo di pensarci più avanti.