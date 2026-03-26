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Sarà Bosnia-Italia! Clamoroso a Cardiff, Galles fuori ai rigori!

Gli uomini di Barbarez tengono vivo il sogno Mondiale eliminando i Dragoni di Bellamy e raggiungono gli Azzurri di Gattuso alla finale dei playoff
3 min
Mondiali 2026GallesBosnia
Sarà Bosnia-Italia! Clamoroso a Cardiff, Galles fuori ai rigori!© Getty Images

Sarà la Bosnia a contendere all'Italia - uscita vincitrice dalla sfida contro l'Irlanda del Nord - la qualificazione ai Mondiali 2026. Gli uomini di Barbarez si aggiudicano ai calci di rigore il primo atto dei playoff grazie alla rete dell’eterno Dzeko a pareggiare all’86’ il vantaggio di James e a riaprire la corsa alla seconda Coppa del Mondo dopo Brasile 2014. Non basta invece il fattore Cardiff Stadium al Galles, che dice addio al secondo Mondiale consecutivo dopo la partecipazione in Qatar. Bosnia e Italia si affronteranno il 31 marzo a Zenica.

Yildiz contro Zhegrova: sfida mondiale

Serata magica per il Kosovo, che tiene vivo il sogno del primo mondiale della sua storia grazie al successo in Slovacchia, dove Zhegrova e compagni si impongono per 4-3: a segno per la selezione di Foda anche l'ex Toro e Inter Asllani. L'attaccante in forza alla Juventus - rimasto in panchina per tutto l’incontro - affronterà in finale la Turchia del compagno di squadra Yildiz, che nell'anticipo delle 18 ha a sua volta sconfitto di misura la Romania. Il tabellone dei playoff vede poi sfidarsi in finale Polonia e Svezia, che eliminano rispettivamente Albania (2-1) e Ucraina (3-1): gli uomini di Urban restano in corsa per il Mondiale grazie alla rimonta firmata Lewandowski e Zielinski. Infine, la Danimarca travolge la Macedonia del Nord per 4-0 e sfida in finale la Repubblica Ceca, che si aggiudica ai rigori la gara contro l'Irlanda. 

Playoff mondiali 2026: tutte le finali

Queste tutte le contendenti per un posto al Mondiale che si sfideranno all'ultimo round di martedì 31 marzo:

  • Bosnia-Italia
  • Svezia-Polonia
  • Kosovo-Turchia
  • Repubblica Ceca-Danimarca

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