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Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, Gattuso si gioca tutto

Gli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di O'Neill il primo atto degli spareggi per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026
6 min
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Qualificazioni Mondiali 2026 - 26.03.2026
New Balance Arena

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Italia in missione Mondiale. Per la terza volta, quella che non ci si sarebbe mai aspettato di dover portare a termine. Dopo Svezia e Macedonia, a contendere agli Azzurri i playoff della qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 - in programma dall'11 giugno 2026 al 19 luglio 2026 in Canada, Usa e Messico - è l'Irlanda del Nord di Michael O'Neill. Chi vince affronterà una tra Galles e Bosnia, impegnate a Cardiff in contemporanea con la gara della New Balance Arena, a cui Rino Gattuso ha affidato il ruolo di dodicesimo uomo in campo.

19:22

Tris azzurro alla Macedonia del Nord

Uno-due devastante dell'Italia U21 che, in apertura di ripresa, prima sigla il raddoppio con Lipani e poi cala il tris con Ekhator

19:12

Kadioglu porta avanti la Turchia

Arda Guler crossa in mezzo all'area trovando Ferdi Kadioglu che aggancia e mette in rete all'angolino basso di sinistra

19:02

L'Italia U21 chiude in vantaggio il primo tempo

Ndour sta regalando il successo agli azzurrini di Silvio Baldini dopo aver sbloccato la gara al terzo minuto di gioco

18:54

Termina il primo tempo tra Turchia e Romania

Le due nazionali chiudono la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-0. Da segnalare la traversa colta da Dragusin per la Romania

18:45

L’Irlanda del Nord provoca l’Italia: “Non ha più i Totti e i Del Piero”

"Speriamo in una gara molto chiusa, empatizzo con Gattuso", le parole del ct O'Neill in vista del match contro gli Azzurri LEGGI TUTTO

18:34

Gattuso: "Italia, è la gara più importante"

Le parole del commissario tecnico alla vigilia della semifinale alla New Balance Arena contro l'Irlanda del Nord: "Lippi, i dubbi, il rigorista e il nostro Sinner" LEGGI TUTTO

18:26

Yildiz in campo con la Turchia

Il numero 10 della Juventus è impegnato in campo con la sua Nazionale contro la Romania: si gioca al Tupras Stadium di Istanbul

18:23

Italia U21 in vantaggio, sblocca Ndour

Dopo il gol all'Inter, il centrocampista viola, in campo con la maglia numero 10, segna anche in Nazionale. Suo il gol che apre le marcature contro la Macediona del Nord su cross di Bartesaghi

18:20

Gattuso, le prime scelte: out Cambiaso

Il ct azzurro ha deciso di escludere l'esterno bianconero dalla partita con l'Irlanda del Nord. Pronto a stringere i denti il difensore Bastoni

18:10

Un minuto di silenzio per Savoldi

Prima dell'inizio del match, verrà osservato un minuto di silenzio per Beppe Savoldi, scomparso poche ore fa LEGGI TUTTO

18:00

La direzione arbitrale

Questa la designazione arbitrale dell’incontro: 

Arbitro: Makkelie (Olanda); Assistenti: Steegstra-De Vries; IV ufficiale: Manzano; Var: Van Boekel; AssVar: Manscho.

17:45

Italia-Irlanda del Nord: le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct: Gattuso.

A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Frattesi, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cristante, Cambiaso, Pisilli, Raspadori, Esposito.

IRLANDA DEL NORD (5-4-1): Charles; Spencer, Hume, McNair, McConville, Devenny; Galbraith, McCann, Charles, Price; Donley. Ct: O’Neill. 

A disposizione: Peacock–Farrell, Hazard, Devlin, Toal, Atcheson, Saville, Brown, Marshall, Reid, Magennis, D. Charles, Smyth.

New Balance Arena, Bergamo.

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