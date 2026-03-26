Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, Gattuso si gioca tutto

Italia in missione Mondiale. Per la terza volta, quella che non ci si sarebbe mai aspettato di dover portare a termine. Dopo Svezia e Macedonia, a contendere agli Azzurri i playoff della qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 - in programma dall'11 giugno 2026 al 19 luglio 2026 in Canada, Usa e Messico - è l'Irlanda del Nord di Michael O'Neill. Chi vince affronterà una tra Galles e Bosnia, impegnate a Cardiff in contemporanea con la gara della New Balance Arena, a cui Rino Gattuso ha affidato il ruolo di dodicesimo uomo in campo.
19:22
Tris azzurro alla Macedonia del Nord
Uno-due devastante dell'Italia U21 che, in apertura di ripresa, prima sigla il raddoppio con Lipani e poi cala il tris con Ekhator
19:12
Kadioglu porta avanti la Turchia
Arda Guler crossa in mezzo all'area trovando Ferdi Kadioglu che aggancia e mette in rete all'angolino basso di sinistra
19:02
L'Italia U21 chiude in vantaggio il primo tempo
Ndour sta regalando il successo agli azzurrini di Silvio Baldini dopo aver sbloccato la gara al terzo minuto di gioco
18:54
Termina il primo tempo tra Turchia e Romania
Le due nazionali chiudono la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-0. Da segnalare la traversa colta da Dragusin per la Romania
18:45
L’Irlanda del Nord provoca l’Italia: “Non ha più i Totti e i Del Piero”
"Speriamo in una gara molto chiusa, empatizzo con Gattuso", le parole del ct O'Neill in vista del match contro gli Azzurri LEGGI TUTTO
18:34
Gattuso: "Italia, è la gara più importante"
Le parole del commissario tecnico alla vigilia della semifinale alla New Balance Arena contro l'Irlanda del Nord: "Lippi, i dubbi, il rigorista e il nostro Sinner" LEGGI TUTTO
18:26
Yildiz in campo con la Turchia
Il numero 10 della Juventus è impegnato in campo con la sua Nazionale contro la Romania: si gioca al Tupras Stadium di Istanbul
18:23
Italia U21 in vantaggio, sblocca Ndour
Dopo il gol all'Inter, il centrocampista viola, in campo con la maglia numero 10, segna anche in Nazionale. Suo il gol che apre le marcature contro la Macediona del Nord su cross di Bartesaghi
18:20
Gattuso, le prime scelte: out Cambiaso
Il ct azzurro ha deciso di escludere l'esterno bianconero dalla partita con l'Irlanda del Nord. Pronto a stringere i denti il difensore Bastoni
18:10
Un minuto di silenzio per Savoldi
Prima dell'inizio del match, verrà osservato un minuto di silenzio per Beppe Savoldi, scomparso poche ore fa LEGGI TUTTO
18:00
La direzione arbitrale
Questa la designazione arbitrale dell’incontro:
Arbitro: Makkelie (Olanda); Assistenti: Steegstra-De Vries; IV ufficiale: Manzano; Var: Van Boekel; Ass. Var: Manscho.
17:45
Italia-Irlanda del Nord: le probabili formazioni
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct: Gattuso.
A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Frattesi, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cristante, Cambiaso, Pisilli, Raspadori, Esposito.
IRLANDA DEL NORD (5-4-1): Charles; Spencer, Hume, McNair, McConville, Devenny; Galbraith, McCann, Charles, Price; Donley. Ct: O’Neill.
A disposizione: Peacock–Farrell, Hazard, Devlin, Toal, Atcheson, Saville, Brown, Marshall, Reid, Magennis, D. Charles, Smyth.