Italia-Irlanda del Nord, diretta playoff Mondiali: risultato in tempo reale, Gattuso si gioca tutto

Italia in missione Mondiale. Per la terza volta, quella che non ci si sarebbe mai aspettato di dover portare a termine. Dopo Svezia e Macedonia, a contendere agli Azzurri i playoff della qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 - in programma dall'11 giugno 2026 al 19 luglio 2026 in Canada, Usa e Messico - è l'Irlanda del Nord di Michael O'Neill. Chi vince affronterà una tra Galles e Bosnia, impegnate a Cardiff in contemporanea con la gara della New Balance Arena, a cui Rino Gattuso ha affidato il ruolo di dodicesimo uomo in campo.