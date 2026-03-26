Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Yildiz traversa ma la Turchia va comunque avanti: Romania fuori, Montella in finale playoff Mondiali

I turchi superano la selezione di Lucescu e si aggiudicano il primo round degli spareggi per la Coppa del Mondo 2026
1 min
TurchiaYildizMondiali 2026
Yildiz traversa ma la Turchia va comunque avanti: Romania fuori, Montella in finale playoff Mondiali© EPA

La Turchia si aggiudica il primo round degli spareggi validi per la qualificazione ai mondiali 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Stati Uniti e Messico. Alla Vodafone Arena di Istanbul, gli uomini di Vincenzo Montella superano la Romania 1-0. Un risultato che porta la firma del terzino in forza al Brighton Ferdi Kadioglu, a segno al 53' su assist del madridista Arda Guler. Ora, Kenan Yildiz e compagni - il numero 10 della Juve e fedelissimo di Montella è sceso regolarmente in campo dal 1' minuto e ha colpito anche una traversa -  affronteranno una tra Slovacchia e Kosovo, attese in campo alle ore 20.45 a Bratislava.

Yildiz: i numeri con la Turchia

È datato 12 ottobre 2023 il debutto di Yildiz con la nazionale turca, quando a 18 anni e 5 mesi è stato mandato in campo da Montella, a sua volta approdato un mese prima sulla panchina dei Sultani. Con la maglia Luna e Stelle, l'attaccante bianconero vanta un bilancio aggiornato di 26 presenze e 5 reti. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS