Yildiz traversa ma la Turchia va comunque avanti: Romania fuori, Montella in finale playoff Mondiali

La Turchia si aggiudica il primo round degli spareggi validi per la qualificazione ai mondiali 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Stati Uniti e Messico. Alla Vodafone Arena di Istanbul, gli uomini di Vincenzo Montella superano la Romania 1-0. Un risultato che porta la firma del terzino in forza al Brighton Ferdi Kadioglu, a segno al 53' su assist del madridista Arda Guler. Ora, Kenan Yildiz e compagni - il numero 10 della Juve e fedelissimo di Montella è sceso regolarmente in campo dal 1' minuto e ha colpito anche una traversa - affronteranno una tra Slovacchia e Kosovo, attese in campo alle ore 20.45 a Bratislava.