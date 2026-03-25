Yildiz e Pio Esposito i più ambiti al mondo, allarme per 16 Serie A: la classifica che anticipa il mercato

Il 539esimo Weekly Post Cies presenta i cento giocatori Under 23 non ancora sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e con il valore di trasferimento stimato più alto secondo il modello statistico dell'Osservatorio calcistico. Praticamente delle perle del calciomercato che sarà. Nettamente in testa alla classifica la stella della Juventus Kenan Yildiz. Il numero 10 turco potrebbe raggiungere un valore di 133,5 milioni di euro (bonus inclusi e contando il 100% del cartellino del calciatore). Tutti i giocatori presenti in questa lista hanno contratti validi almeno fino al 2029, il che mette i club proprietari dei loro cartellini nella condizione di far lievitare ancor di più i prezzi indicati nell'elenco. Ma chi ci sarà alle spalle di Yildiz? Un italiano che gioca sempre in Serie A...
La lista del Cies: gli U23 più appetibili dalle big
La classifica innanzitutto non tiene conto dei giocatori già nelle rose dei suddetti 10 club più forti: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG e Real Madrid. Nella top 100 sono rappresentate dodici competizioni nazionali, con la Premier League inglese al primo posto (25 giocatori). Dietro a Kenan Yildiz in testa, completano la top tre Pio Esposito dell'Inter (valore che potrebbe raggiungere i 94,7 milioni di euro) e l'ivoriano Yan Diomandé del RB Lipsia (84 milioni). Tra i primi cinque figurano anche il camerunese Christian Kofane del Bayer Leverkusen (81 milioni) e il centrocampista danese del Porto Victor Froholdt (80 milioni)...
I giovani più preziosi della Serie A
Per trovare un altro rappresentante del nostro campionato, oltre ai già citati Yildiz e Pio Esposito che guidano questa speciale classifca mondiale, bisogna scendere fino alla sedicesima posizione: ecco Santiago Castro del Bologna (64 milioni). Alla venticinquesima troviamo invece Petar Sucic dell'Inter (60,3) e alla numero ventinove Matias Soulé della Roma (57). Scendendo ancora troviamo con il valore potenziale di 53 milioni sia Nico Paz del Como (53) che Wesley della Roma (53). È proprio la squadra giallorossa a vantare il maggior numero di giocatori presenti in questo elenco (4), seguita da Inter e Como (3), Atalanta (2) e poi Juventus, Bologna, Milan e Fiorentina (1). Continuiamo a citare i talenti della Serie A: Bonny dell'Inter (52 milioni); Ramon del Como (50,3); Scalvini dell'Atalanta (46,1); J. Rodriguez del Como (43,3); Bartesaghi del Milan (42,8); Ferguson della Roma (40); Ahanor dell'Atalanta (36,9); Comuzzo della Fiorentina (34,9); Pisilli della Roma (33,9).
Il 539esimo Weekly Post Cies presenta i cento giocatori Under 23 non ancora sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e con il valore di trasferimento stimato più alto secondo il modello statistico dell'Osservatorio calcistico. Praticamente delle perle del calciomercato che sarà. Nettamente in testa alla classifica la stella della Juventus Kenan Yildiz. Il numero 10 turco potrebbe raggiungere un valore di 133,5 milioni di euro (bonus inclusi e contando il 100% del cartellino del calciatore). Tutti i giocatori presenti in questa lista hanno contratti validi almeno fino al 2029, il che mette i club proprietari dei loro cartellini nella condizione di far lievitare ancor di più i prezzi indicati nell'elenco. Ma chi ci sarà alle spalle di Yildiz? Un italiano che gioca sempre in Serie A...
La lista del Cies: gli U23 più appetibili dalle big
La classifica innanzitutto non tiene conto dei giocatori già nelle rose dei suddetti 10 club più forti: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG e Real Madrid. Nella top 100 sono rappresentate dodici competizioni nazionali, con la Premier League inglese al primo posto (25 giocatori). Dietro a Kenan Yildiz in testa, completano la top tre Pio Esposito dell'Inter (valore che potrebbe raggiungere i 94,7 milioni di euro) e l'ivoriano Yan Diomandé del RB Lipsia (84 milioni). Tra i primi cinque figurano anche il camerunese Christian Kofane del Bayer Leverkusen (81 milioni) e il centrocampista danese del Porto Victor Froholdt (80 milioni)...