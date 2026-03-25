Yildiz e Pio Esposito i più ambiti al mondo, allarme per 16 Serie A: la classifica che anticipa il mercato

I giovani più preziosi della Serie A

Per trovare un altro rappresentante del nostro campionato, oltre ai già citati Yildiz e Pio Esposito che guidano questa speciale classifca mondiale, bisogna scendere fino alla sedicesima posizione: ecco Santiago Castro del Bologna (64 milioni). Alla venticinquesima troviamo invece Petar Sucic dell'Inter (60,3) e alla numero ventinove Matias Soulé della Roma (57). Scendendo ancora troviamo con il valore potenziale di 53 milioni sia Nico Paz del Como (53) che Wesley della Roma (53). È proprio la squadra giallorossa a vantare il maggior numero di giocatori presenti in questo elenco (4), seguita da Inter e Como (3), Atalanta (2) e poi Juventus, Bologna, Milan e Fiorentina (1). Continuiamo a citare i talenti della Serie A: Bonny dell'Inter (52 milioni); Ramon del Como (50,3); Scalvini dell'Atalanta (46,1); J. Rodriguez del Como (43,3); Bartesaghi del Milan (42,8); Ferguson della Roma (40); Ahanor dell'Atalanta (36,9); Comuzzo della Fiorentina (34,9); Pisilli della Roma (33,9).