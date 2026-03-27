Pagelle Italia: schiaffo Tonali, Locatelli di lotta e di governo, Kean a sportellate

L'Italia vince 2-0 contro l'Irlanda del Nord e vola nella finale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. A Bergamo decisive nel secondo tempo le reti di Tonali e Kean. Il ct Gennaro Gattuso ha confermato le aspettative della vigilia schierando il 3-5-2 e confermando gli undici ipotizzati alla vigilia, con Kean e Retegui a far coppia in attacco supportati da Barella, Locatelli e Tonali in mezzo al campo. Sulle corsie esterne Dimarco e Politano, con il trio Mancini-Bastoni-Calafiori a protezione di Donnarumma.
Donnarumma 6
Il gioco palla al piede non è il punto forte del capitano, ma in fin dei conti poco importa: garantisce sicurezza al reparto e alza la voce quando c’è da discutere con gli avversari
Mancini 6.5
Attento in chiusura, prova a supportare Politano in fase propositiva: coraggioso e al tempo stesso accorto. In una parola: affidabile.
Bastoni 6
In proiezione offensiva è il nostro centrale più pericoloso: tiene botta anche se non è al top della condizione, battendosi con intensità senza correre rischi. Sostituito, anche pensando a martedì sera.
Gatti (19’ st) 6
Si toglie un po’ di ruggine di dosso, tra Juve e azzurro: in Nazionale non giocava da un anno.
Calafiori 6.5
Non così dominante come gli è capitato altre volte, anche in Nazionale, però l’attacco nordirlandese non riesce a fagli il solletico e cresce di intensità nel secondo tempo. Prestazione solida.
Politano 7
Preferito in avvio a Palestra anche per sfruttarne l’esperienza internazionale: si vede che non è al meglio, ma stringe i denti. Generoso, dà tutto e da un suo cross da destra nasce il vantaggio azzurro.
Palestra (39’ st) ng
Esordio azzurro.
Barella 6.5
Qualche imprecisione, specialmente nelle imbeccate verticali: non è scintillante, però sostiene il centrocampo con equilibrio, senza strafare.
Locatelli 6.5
Di lotta e di governo, quando c’è da entrare duro in tackle oppure calibrare un lancio di 40 metri. Si abbassa spesso per impostare, per il resto abnegazione e spirito di sacrificio non gli sono mai mancati.
Pisilli (39’ st) ng.
Tonali 8
Trascinatore e leader di questa Nazionale, nonostante un avvio piuttosto timido, quantomeno per i suoi standard. Non difetta in dinamismo, comincia con poca efficacia nel cercare il tiro da fuori, a volte con controlli anche macchinosi. Detto questo, quando si scalda cambia il ritmo agli azzurri: combatte senza sosta e di testa non va nemmeno tanto lontano dal gol. Sa che serve alzare decisamente il livello tecnico e lo fa senza battere ciglio, con lo schiaffo al volo sulla respinta corta che vale l’1-0 e pure con il passaggio a liberare Kean per il raddoppio. Imprescindibile.
Dimarco 6.5
Dal suo sinistro nasce sempre qualcosa di interessante, che si tratti di un cross in corsa o di un calcio d’angolo. Spinge con costanza, senza tuttavia perdere le distanze.
Kean 7.5
Fa a sportellate con i nordirlandesi che è un piacere, ma il primo tiro arriva solo al 37’ pt, fuori misura nemmeno di poco. Poi si mangia le mani perché il portiere gli nega due volte la gioia del gol che avrebbe meritato: si rifà con gli interessi al 35’ st, con un gol da centravanti vero. Se gira lui, allora si può anche sognare.
Raspadori (43’ st) ng
Retegui 5
Si vede per la prima volta al 30’ pt, con un destro in area deviato in corner, poi di nuovo nel recupero della prima frazione, quando non è abbastanza cattivo nel calciare in porta su intuizione di Locatelli. Poi fallisce l’occasione clamorosa solo davanti al portiere allungandosi malamente il pallone: se è questo, meglio cominciare con Pio.
Esposito (19’ st) 6.5
Entra e ci mette subito la testa, solo che Hume non è d’accordo e si esibisce in un salvataggio alla disperata.
Ct.Gattuso 6.5
Missione compiuta, ma in finale servirà qualcosa di più. Approccio forse troppo timido degli azzurri: bene e giusto non lasciarsi travolgere dalla frenesia, ma la prudenza è eccessiva specialmente contro una squadra che si difende con ordine e disciplina. L’Italia si adegua troppo presto al ritmo degli avversari così serve una giocata individuale per rompere il ghiaccio e poi la partita si mette finalmente in discesa.
Arbitro Makkelie 6.5
Non era una partita difficile da condurre e lui non sbaglia.
Pagelle Irlanda del Nord
P. Charles 6.5 Subito impegnato da Dimarco in due occasioni: è pronto. E lo stesso succede sul tiro di Kean in avvio di ripresa.
Hume 6 Salva quasi sulla linea un colpo di testa di Esposito.
McNair 5 Anche lui finisce imbottigliato nel gol del raddoppio firmato Kean.
McConville 5 Sui palloni alti arriva sempre prima, ma si perde l’attaccante azzurro sul 2-0.
Devlin 6 Si dà da fare per arginare Dimarco. Smyth (23’ st) 5 Impalpabile.
S. Charles 5.5 Qualche accelerazione e poco altro.
Galbraith 5.5 Cervello delle operazioni, non sfrutta una buona occasione al 20’ pt per puntare dritto verso Donnarumma.
Devenny 5 Non incide.
Spencer 5.5 Sulla sua corsia Politano dà tanto filo da torcere. Reid (34’ st) 5.5 La musica cambia poco.
Price 4.5 Battibecca con Barella e cerca di provocare, poi è l’autore della respinta corta di testa che porta al gol di Tonali.
Donley 5 Soffocato dai centrali azzurri. Magennis (34’ st) 5 Idem come sopra.
Ct O’Neill 5.5 La sua squadra è pericolosa sui calci piazzati e basta: ordinata, tosta, ma il livello tecnico è basso. A Bergamo comunque esce a testa alta, applaudita dai 1600 tifosi al seguito.
L'Italia vince 2-0 contro l'Irlanda del Nord e vola nella finale playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. A Bergamo decisive nel secondo tempo le reti di Tonali e Kean. Il ct Gennaro Gattuso ha confermato le aspettative della vigilia schierando il 3-5-2 e confermando gli undici ipotizzati alla vigilia, con Kean e Retegui a far coppia in attacco supportati da Barella, Locatelli e Tonali in mezzo al campo. Sulle corsie esterne Dimarco e Politano, con il trio Mancini-Bastoni-Calafiori a protezione di Donnarumma.
Donnarumma 6
Il gioco palla al piede non è il punto forte del capitano, ma in fin dei conti poco importa: garantisce sicurezza al reparto e alza la voce quando c’è da discutere con gli avversari