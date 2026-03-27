Pagelle Italia: schiaffo Tonali, Locatelli di lotta e di governo, Kean a sportellate

Pagelle Irlanda del Nord

P. Charles 6.5 Subito impegnato da Dimarco in due occasioni: è pronto. E lo stesso succede sul tiro di Kean in avvio di ripresa.

Hume 6 Salva quasi sulla linea un colpo di testa di Esposito.

McNair 5 Anche lui finisce imbottigliato nel gol del raddoppio firmato Kean.

McConville 5 Sui palloni alti arriva sempre prima, ma si perde l’attaccante azzurro sul 2-0.

Devlin 6 Si dà da fare per arginare Dimarco. Smyth (23’ st) 5 Impalpabile.

S. Charles 5.5 Qualche accelerazione e poco altro.

Galbraith 5.5 Cervello delle operazioni, non sfrutta una buona occasione al 20’ pt per puntare dritto verso Donnarumma.

Devenny 5 Non incide.

Spencer 5.5 Sulla sua corsia Politano dà tanto filo da torcere. Reid (34’ st) 5.5 La musica cambia poco.

Price 4.5 Battibecca con Barella e cerca di provocare, poi è l’autore della respinta corta di testa che porta al gol di Tonali.

Donley 5 Soffocato dai centrali azzurri. Magennis (34’ st) 5 Idem come sopra.

Ct O’Neill 5.5 La sua squadra è pericolosa sui calci piazzati e basta: ordinata, tosta, ma il livello tecnico è basso. A Bergamo comunque esce a testa alta, applaudita dai 1600 tifosi al seguito.