Come stanno Bastoni e Politano, i dubbi di Gattuso e il programma Italia verso la Bosnia

Come stanno gli azzurri

Oggi il programma prevede un'unica seduta di allenamento, a partire dalle ore 17, con lo staff azzurro che dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori come Bastoni, che ha da poco smaltito una lesione a una caviglia, e Politano, che sta utilizzando una fasciatura a copertura del polpaccio sinistro. I due sono scesi in campo da titolari a Bergamo e ora lavorano per recuperare in vista del prossimo appuntamento, nelle prossime ore il ct sarà chiamato a fare le sue scelte. Terapie invece per Scamacca che è rimasto in gruppo pur non potendo essere a disposizione di Gattuso.