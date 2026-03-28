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Come stanno Bastoni e Politano, i dubbi di Gattuso e il programma Italia verso la Bosnia

Dopo la vittoria con l'Irlanda del Nord, gli azzurri sono tornati al lavoro per preparare la finale playoff per accedere al Mondiale
2 min
Come stanno Bastoni e Politano, i dubbi di Gattuso e il programma Italia verso la Bosnia© ANSA
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Archiviata la vittoria sull'Irlanda del Nord e già tornata in campo al lavoro a Coverciano nella giornata di ieri, fra scarico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle, la Nazionale di Rino Gattuso. Proseguirà oggi la marcia d'avvicinamento alla finale dei play-off mondiali contro la Bosnia, in programma martedì a Zenica, con in palio l'accesso alla fase finale della Coppa del Mondo che agli azzurri manca dall'edizione in Brasile del 2014.

Come stanno gli azzurri

Oggi il programma prevede un'unica seduta di allenamento, a partire dalle ore 17, con lo staff azzurro che dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori come Bastoni, che ha da poco smaltito una lesione a una caviglia, e Politano, che sta utilizzando una fasciatura a copertura del polpaccio sinistro. I due sono scesi in campo da titolari a Bergamo e ora lavorano per recuperare in vista del prossimo appuntamento, nelle prossime ore il ct sarà chiamato a fare le sue scelte. Terapie invece per Scamacca che è rimasto in gruppo pur non potendo essere a disposizione di Gattuso.

 

 

 

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