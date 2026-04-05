"Al Mondiale con Del Piero, in Serie A col Bologna, poi mi ha chiamato un altro allenatore: Gesù"

Certo, con i piedi sempre piantati nella realtà: «D’estate aiutavo mio papà in campagna, faticoso, ma utile a non decollare via dalla vita vera. Anche quando a sedici anni e mezzo mi ritrovo in panchina in Serie A , allenatore Scoglio. In quello spogliatoio c’era Antonio Cabrini , un campione del mondo, e poi Bonini e Incocciati. Li guardavo con gli occhi sgranati, figurine in carne e ossa, non osavo parlare. All’epoca è tutto ancora bellissimo, ma è anche l’inizio dei dubbi. Scopro che il calcio, quello vero, quello dei grandi, non è più un gioco, non ne ha l’innocenza. Bisogna sapersi gestire, perdere certe ingenuità giovanili, abituarsi a certe persone che compaiono intorno a te, anche se non le hai cercate. Persone che possono aprire o chiudere le porte, indicarti scorciatoie o mandarti fuori strada. Procuratori, sì, ma anche dirigenti che dirigenti lo sembravano poco, e qualche bandito. Io mi guardavo intorno, non capivo, ma andavo avanti. Il momento della partita, in fondo, è sempre bello: il prato, i compagni, la passione. E anche l’orgoglio della maglia azzurra, al fianco dei migliori della tua generazione. Del Piero me lo ricordo. Educatissimo. Un po’ come me, si vedeva che aveva dei valori, mai arrogante, ma sempre determinatissimo. Un leader senza parlare. Era il più forte e lo dimostrava» . L’ebrezza del pallone che rotola silenzia le strane sensazioni di Graziano, che resta a Bologna e ne vive le avventure e le disavventure calcistiche dei primi Novanta, il fallimento e la rinascita con Gazzoni e Zaccheroni («Che hanno riportato un po’ di luce e, in fondo, hanno messo le basi per il grande Bologna di oggi»). Sono gli anni della sua definitiva maturazione calcistica che lo consolida onesto professionista, ma incrina qualcosa dentro di lui. E se è dalle crepe che entra la luce, quello dentro Graziano all’inizio non è un raggio che rischiara qualcosa. Anzi ne rimane abbagliato.

La vocazione francescana e il messaggio sull’amore e lo sport

«Ho capito che la vita si può sgonfiare in un attimo. Non importa quanto piena sia. Ero un calciatore, avevo un po’ di notorietà, una ragazza, un sogno da coltivare. Ma anche un dolore che ha scavato dentro di me, fino a svuotare tutta la mia vita di allora. E quando me la sono ritrovata completamente prosciugata, la vita, ho capito cosa mancava: l’amore. Avevo perso l’amore di fare le cose, non c’era passione a guidarmi. Ho capito che tutto aveva un senso se fatto con amore, che l’amore era la chiave. Quando giocavo nei settori giovanili sentivo ancora quell’amore, poi non l’ho più sentito. insomma, è così che ho lasciato il calcio». Così, da un giorno all’altro. Una fuga dal paradiso del pallone incomprensibile a chi vedeva Graziano come un matto che accartoccia un sogno, che spreca l’occasione bramata da migliaia e migliaia di ragazzi, che gira le spalle alla fortuna. Una mossa che fanno solo due tipi di persone: i pazzi e gli innamorati. «La mia vocazione è stata all’amore prima che alla fede o alla tunica. Ho tolto tutte le maschere che avevo indossato nel corso degli anni e ho ritrovato me stesso. Ho capito che l’unica cosa che rimane alla fine è quanto hai amato e come hai amato, il resto scompare». Come è scomparsa la Serie A, i dirigenti (che hanno provato a convincerlo a tornare), gli allenatori, gli stadi.