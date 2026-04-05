Malagò presidente Figc, il piano Gravina contro Abodi. Italia-Bosnia, il retroscena premio partita

L’uscita sugli sportivi dilettanti ha segnato la fine dell’era Gravina . È proprio tra i dilettanti del calcio, però, che va cercata la chiave per le elezioni federali. Si voterà il 22 giugno, sarà chiaro chi la spunterà dal 13 maggio , data ultima per candidarsi. Il nome della prima ora resta buono anche a giorni dal terremoto, chissà se taglierà il traguardo. Giovanni Malagò è da tempo accostato ai vertici Figc, in passato Gravina ha temuto di doverlo fronteggiare nell’agone elettorale. Oggi l’ex numero uno Coni, più che il presidente dimissionario, preoccupa Andrea Abodi , che rischia di passare dalla padella alla brace in termini di feeling.

Difficile che possa venire incontro al ministro per lo Sport il lavoro di Claudio Lotito, un po’ arrugginito se davvero l’ultima idea del fu deus ex machina del pallone è un disegno di legge che ampli le possibilità di commissariamento della Figc. A parte i tempi lunghi, rimetterebbe lo sport italiano nel mirino di Uefa e Fifa, prevedibilmente pure del Cio: dovrebbe aver insegnato qualcosa il precedente dell’emendamento Mulé, ammorbidito dopo le letterine di Nyon.

La Serie D più importante della Serie A: ecco come funziona

La questione del peso della Serie A nelle dinamiche federali resta comunque d’attualità: l’ha ricordata di recente il presidente di Lega, Ezio Simonelli, ma, già prima delle dimissioni di Gravina, il messaggio partito da via Rosellini era chiaro. I club di A vogliono contare di più: oggi incidono appena per il 18%. È vero che il voto di ciascuna società “vale” 4.64 (in B si scende a 1.54, in C a 1.09), ma è paradossale che, seppure aumentato dopo l’ultima riforma statuaria, il peso di chi traina il sistema - nel bene e nel male, mai come oggi - sia quasi la metà rispetto alla base.

Il tesoro è nelle mani della Lega Nazionale Dilettanti, che in assemblea elettiva porta 99 delegati - in totale sono 274 -, ognuno dei quali in teoria esprime la propria preferenza: nel complesso la D, storicamente capace di votare molto compatta, vale il 34%. È un peso non toccato dalle recenti riforme (B e C hanno perso punti) che oggi è nelle mani di Giancarlo Abete. Il presidente della Lnd è considerato l’unica vera soluzione interna spendibile - sarebbe molto credibile Matteo Marani, ma pare concentrato sulla “sua” C - per dare continuità al ciclo di Gravina che, vale la pena ricordarlo, non molti mesi fa è stato rieletto con un plebiscito. È da questi numeri che si riparte, alla ricerca di una sintonia che, dopo Zenica, pare utopia.