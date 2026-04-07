Dossier Baggio, la verità e i responsabili del fallimento: "Soldi negati, costretti alle dimissioni"

C’è un’Italia del calcio che non si è mai vista davvero. Un’idea rimasta su carta, un progetto ambizioso che avrebbe potuto cambiare dalle fondamenta il sistema, ma che si è arenato tra resistenze interne e interessi divergenti. Vittorio Petrone ha riaperto il cassetto dei ricordi e ha raccontato, senza filtri, la nascita e il tramonto del cosiddetto “Dossier Baggio”: un piano visionario voluto dal Divin Codino dopo il fallimento del Mondiale 2010, pensato per rifondare il calcio italiano partendo dai giovani, dalla tecnica e da una nuova cultura sportiva. Tra retroscena, accuse nemmeno troppo velate e una visione che ancora oggi appare sorprendentemente attuale, è emerso il ritratto di un’occasione mancata che continua a far discutere.
Petrone racconta il Dossier Baggio
"Roberto desiderava più di ogni altro dare il suo contributo ad un cambiamento che dopo il fallimento del 2010 sembrava necessario. Abete in quel periodo chiese aiuto a lui, Rivera e Sacchi, e di conseguenza Roberto chiese che certe figure professionali potessero dare grande rinnovamento. Furono stesi dieci punti e si decise di intervenire alla radice del problema. Il progetto venne presentato a Coverciano in fase embrionale ad Abete e ad Antonello Valentini, che ci diedero l'ok per andare avanti" - ha raccontato Petrone, colui che aiutò Baggio nella stesura del dossier.
Poi ha proseguito: "Cosa andò storto? Io porrei una domanda: perché la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana degli Allenatori non avevano interesse a sviluppare questo progetto? Questa domanda sarebbe da fare a loro. Io posso semplicemente pensare che la difesa degli interessi di categoria non riesce ad essere convergente verso gli interessi di sistema…".
La riforma del settore giovanile
Petrone ha poi fatto il punto anche sulle riforme pensate per il settore giovanile: "Per noi la diffusone su tutto il territorio nazionale di attività di base orientate all'individuazione e lo sviluppo di giovani talenti era la premessa iniziale. Abbiamo una grandissima dispersione nel territorio di talenti: sappiamo dove sono? Sappiamo se sono bravi? Noi volevamo dar vita a cento 'Centri di Formazione Federali' all'interno dei quali poteva esistere l'istruzione di un modello metodologico uniforme e omogeneo, attraverso innanzitutto la formazione di maestri di calcio che potessero usare tecnologie all'avanguardia e lavorare sulle varie fasce di età di bambini e ragazzi.
Avevamo bisogno di maestri di calcio, non di allenatori che spingessero sui risultati. Su questo Baggio era chiaro: voleva che la tecnica tornasse protagonista, che la palla - e non il tatticismo - fosse protagonista negli allenamenti. Per questo volevamo anche togliere il risultato fino ad alcune età".
"Non ci diedero i fondi, fummo costretti a dimetterci"
Petrone ha anche spiegato come si sarebbe dovuta sviluppare a livello pratico questa attività di scouting: "Il settore tecnico doveva diventare il fulcro da dove usciva la metodologia di un lavoro costantemente monitorato. Volevamo installare telecamere per monitorare le attività di allenamento e i comportamenti dei giocatori. Inoltre il lunedì, il giorno dopo la partita, volevamo introdurre una sessione di allenamento uguale per tutta Italia. Questo avrebbe consentito, attraverso dei filtri, di proteggere i talenti e avere delle Under non figlie delle lobby dei procuratori, ma figlie del talento, del territorio, del lavoro. Inoltre per noi era fondamentale legare la formazione calcistica a quella scolastica, in modo da avere ragazzi con un certo comportamento e una certa etica".
"Non ci diedero lo stanziamento"
Quando si parla del 'Dossier Baggio' e del motivo per cui non è stato attuato, in molti parlano di alti costi ma Petrone ha toccato anche questo punto: "Avevamo stimato una spesa di 10 milioni in tre anni e avevamo chiesto che fossero coperti in parte anche con un contributi da 40/50mila euro da parte di tutte le squadre professionistiche. Proprio a dimostrare che quei soldi fossero un gettone alla fiducia in questo progetto. Altre federazioni, quella svizzera, quella francese, quella spagnola, danno un contributo importantissimo per questi lavori. Noi chiedevamo 3 milioni all'anno, ma non riuscimmo ad avere lo stanziamento. Roberto quando vide che non si riusciva a realizzare il progetto diede le proprie dimissioni a cui seguirono le mie".
Il Dossier Baggio ai giorni nostri
Petrone ha poi concluso, spiegando come il 'Dossier Baggio' potrebbe essere attuabile ancora oggi: "L'update tecnologico consentirebbe addirittura un innalzamento delle performance di analisi. Però bisogna guardare la realtà per quello che è: quando esistono a oltranza difese di casta - e vi invito a vedere la composizione del Consiglio Federale - come si può convergere in un progetto che obbliga tutte le componenti a lasciare qualcosa dei propri interessi?
Se questa volontà c'è allora si possono programmare i prossimi 10 anni e tornare protagonisti. E questo lavoro non lo si fa cambiando un presidente, bisogna pensare di fare una rivoluzione profonda, perché spesso questi progetti vengono anestetizzati dagli statuti", ha dichiarato a Cronache di Spogliatoio.
C’è un’Italia del calcio che non si è mai vista davvero. Un’idea rimasta su carta, un progetto ambizioso che avrebbe potuto cambiare dalle fondamenta il sistema, ma che si è arenato tra resistenze interne e interessi divergenti. Vittorio Petrone ha riaperto il cassetto dei ricordi e ha raccontato, senza filtri, la nascita e il tramonto del cosiddetto “Dossier Baggio”: un piano visionario voluto dal Divin Codino dopo il fallimento del Mondiale 2010, pensato per rifondare il calcio italiano partendo dai giovani, dalla tecnica e da una nuova cultura sportiva. Tra retroscena, accuse nemmeno troppo velate e una visione che ancora oggi appare sorprendentemente attuale, è emerso il ritratto di un’occasione mancata che continua a far discutere.
Petrone racconta il Dossier Baggio
"Roberto desiderava più di ogni altro dare il suo contributo ad un cambiamento che dopo il fallimento del 2010 sembrava necessario. Abete in quel periodo chiese aiuto a lui, Rivera e Sacchi, e di conseguenza Roberto chiese che certe figure professionali potessero dare grande rinnovamento. Furono stesi dieci punti e si decise di intervenire alla radice del problema. Il progetto venne presentato a Coverciano in fase embrionale ad Abete e ad Antonello Valentini, che ci diedero l'ok per andare avanti" - ha raccontato Petrone, colui che aiutò Baggio nella stesura del dossier.
Poi ha proseguito: "Cosa andò storto? Io porrei una domanda: perché la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana degli Allenatori non avevano interesse a sviluppare questo progetto? Questa domanda sarebbe da fare a loro. Io posso semplicemente pensare che la difesa degli interessi di categoria non riesce ad essere convergente verso gli interessi di sistema…".