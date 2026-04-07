Dossier Baggio, la verità e i responsabili del fallimento: "Soldi negati, costretti alle dimissioni"

C’è un’Italia del calcio che non si è mai vista davvero. Un’idea rimasta su carta, un progetto ambizioso che avrebbe potuto cambiare dalle fondamenta il sistema, ma che si è arenato tra resistenze interne e interessi divergenti. Vittorio Petrone ha riaperto il cassetto dei ricordi e ha raccontato, senza filtri, la nascita e il tramonto del cosiddetto “Dossier Baggio”: un piano visionario voluto dal Divin Codino dopo il fallimento del Mondiale 2010, pensato per rifondare il calcio italiano partendo dai giovani, dalla tecnica e da una nuova cultura sportiva. Tra retroscena, accuse nemmeno troppo velate e una visione che ancora oggi appare sorprendentemente attuale, è emerso il ritratto di un’occasione mancata che continua a far discutere.