Nuovo ct Italia, la scelta è inevitabile: o lui o l’altro. Gli unici due nomi per ripartire

Un altro elemento riguarda il contesto competitivo. I giovani italiani crescono in ambienti meno esposti rispetto ad altri paesi. Meno partite ad alta intensità, meno pressione reale, meno confronto continuo con livelli superiori. Il talento, per emergere, ha bisogno anche di attrito, di difficoltà, di situazioni che lo costringano a trovare soluzioni. Il risultato è un movimento che produce giocatori più ordinati, più preparati tatticamente, ma meno incisivi dal punto di vista individuale. Si vede meno quel tipo di calciatore capace di spostare gli equilibri da solo, di inventare qualcosa fuori schema. La Serie A riflette questo squilibrio. Le squadre cercano rendimento immediato e si muovono di conseguenza. Quando quel rendimento non arriva dai giocatori cresciuti in casa, il mercato offre alternative più pronte. Una partita come Udinese-Como, con Nicolò Zaniolo unico italiano titolare , rende visibile questa tendenza senza bisogno di interpretazioni .

Juve pioniera

Il nodo resta nel passaggio tra settore giovanile e calcio professionistico. Serve un livello intermedio stabile, capace di accompagnare la crescita senza creare vuoti. In questo senso, l’esperienza della Juventus Next Gen ha introdotto qualcosa di concreto. Partite vere, continuità, confronto con avversari adulti. Percorsi come quelli di Fagioli o Miretti (per carità, non si parla di fuoriclasse) mostrano come questo passaggio anticipi la maturazione e riduca il ritardo.

Panchinari, ma convocati

La Figc, scacciato l'incubo Gravina, si avvicina alle elezioni dentro questo scenario. Il cambiamento ai vertici definirà una direzione, ma la questione centrale resta anche tecnica. La scelta del ct diventa il primo intervento reale su ciò che esiste oggi. Basta osservare il gruppo e citare qualche nome. Frattesi all’Inter è un desaparecido, Raspadori alterna presenze e panchine, Gatti va avanti senza una centralità continua. Pio Esposito è ancora in costruzione e la stampa ne continua a tessere le lodi manco fosse il prossimo Lewandowski. Retegui si è affermato in Italia e ha poi scelto un contesto dimenticato da Dio.