Tracollo Italia, la sentenza di Sarri: “Dal vivaio giocatori normali, il talento viene da mamma”

La Lazio non va oltre l'1-1 in casa contro il Parma. La formazione di Maurizio Sarri va sotto nel primo tempo con il secondo timbro in stagione di Delprato (15') e riesce solo con le seconde linee a rendersi pericolosa dalle parti di Suzuki. È Noslin (77') a salvare i biancocelesti dal ko interno, ritrovando un gol che mancava da quasi due mesi. Punto pesante in ottica salvezza per il Parma, che sale a quota 35 punti e allunga a +8 sulla zona retrocessione occupata dal Lecce. La Lazio resta in ottava piazza a 44 punti e si espone al sorpasso del Bologna, nono a quota 40 punti e impegnato a Cremona domani alle 15. Nel finale proteste da una parte e dall'altra per dei potenziali rigori per un mani di Nuno Tavares e una spinta di Circati su Lazzari, ma all'Olimpico è 1-1 al triplice fischio di Marcenaro. Al termine dalla gara è intervenuto Maurizio Sarri , tecnico della Lazio, che ha commentato la prestazione dei suoi e, più in generale, la stagione dei biancocelesti.

Sarri: "Stagione difficile ma formativa. Ratkov..."

"Il Parma era molto chiuso e per noi è stato difficile trovare spunti. Sapevamo che un errore da parte loro sarebbe arrivato, è stato un peccato averli mandati avanti. Penso che abbiamo fatto un buon secondo tempo". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo il pareggio interno contro il Parma nella 31esima giornata di Serie A. "La stagione è stata molto difficile, non solo per le condizioni di partenza, e la definirei molto formativa sotto molti punti di vista. Ne avrei fatto volentieri a meno, ma il legame con i ragazzi è stato bello e ci siamo uniti per uscire dalle situazioni difficili. Credo il gruppo sia diventato vero e lo testimonia la reazione di oggi", aggiunge Sarri, che spiega la scelta di non utilizzare Ratkov come centravanti: "È un ragazzo che viene da un altro campionato e parla un'altra lingua. È qui da poco più di due mesi ed è normale che faccia fatica".

"Gara di oggi serie positiva che continua"

Sarri ai microfoni di Dazn ha poi sottolineato la striscia di risultati utili consecutivi della Lazio: “Considero la gara di oggi una serie positiva che continua. Quando le avversarie assumono questo atteggiamento la pazienza di portare la gara agli ultimi venti minuti sullo 0-0 è fondamentale. Può venire fuori un errore, calare la concentrazione e solitamente le vinci. Nel primo tempo abbiamo palleggiato troppo con la palla addosso, senza movimenti, diventa difficile entrare. Nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi diventando più pericolosi, la considero una buona reazione in una partita che poteva diventare difficilissima”.