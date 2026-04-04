Spalletti, le mamme di Del Piero e Totti e il rinnovo Juve: “Non riesco a capire perché…”

Rinnovo Juve, parla Spalletti

L'allenatore bianconero ha poi parlato della propria situazione contrattuale e del suo rinnovo: "Non riesco proprio a capire perchè vi stia a cuore questa cosa. Veramente, non ce la faccio. Da un punto di vista dei rapporti è tutto apposto. Le priorità vanno date alla partita contro il Genoa che è difficilissima. Ci sarà la possibilità nei prossimi giorni, non è che bisogna per forza farlo in un'ora, se anche si vuole questo contratto. Deve venire in maniera naturale. Ma è innaturale non programmare bene la partita contro il Genoa, questo non ci deve sorprendere. Perchè poi il Genoa con Daniele ha pareggiato contro il Como, ha vinto in maniera meritata contro la Roma, con cui noi giochiamo per il quarto posto. Questa deve essere la nostra priorità, non quella di avere un contratto in più o in meno firmato". Tutti gli occhi saranno puntati su Vlahovic: "Sta bene, si è allenato bene. In questi 15 giorni ha alternato allenamenti fatti forti e altri in cui ha recuperato. È a disposizione. Cercherò di valutarlo bene ma la vedo dura che parta dall'inizio. Penso possa darci una mano durante la partita".