Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Baldini ct, bagliore di speranza nell'Azzurro Tenebra

L'attuale ct dell'Under 21 guiderà la Nazionale italiana nelle prossime amichevoli in attesa della nomina del nuovo tecnico
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

La nomina di Silvio Baldini a ct ad interim dell'Italia per le amichevoli con la Grecia e il Lussemburgo è un bagliore di speranza nell'Azzurro Tenebra che ammanta la Nazionale. Il disastro bosniaco richiama il capolavoro della letteratura sportiva firmato d

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS