Baldini ct, bagliore di speranza nell'Azzurro Tenebra

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La nomina di Silvio Baldini a ct ad interim dell'Italia per le amichevoli con la Grecia e il Lussemburgo è un bagliore di speranza nell'Azzurro Tenebra che ammanta la Nazionale. Il disastro bosniaco richiama il capolavoro della letteratura sportiva firmato d
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