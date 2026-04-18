Caos Kean, interviene il fratello: “La gente parla senza sapere, dovrebbe fermarsi e invece…”

Al 60' minuto di Bosnia-Italia, Kean si invola da centrocampo verso la porta di Vasilj approfittando di uno dei tanti errori della formazione di Barbarez. Con Muharemovic alle calcagna, l'ex attaccante della Juve calcia dal limite e spedisce il pallone sugli spalti. È uno dei grandi rimpianti della drammatica notte di Zenica, dove la nazionale 4 volte campione del mondo ha scavato il fondo del barile precipitando ancora una volta nel tritacarne delle dimissioni dei vertici federali, dell'ennesimo repulisti, dell'impotente grido di allarme che 12 anni dopo l'ultimo mondiale non è mai stato in grado di bonificare la palude del calcio italiano. E tra i volti del fallimento c'è anche quello di Kean, sulle cui spalle grava anche il peso della stagione da incubo con la Fiorentina - impegnata nella lotta salvezza e reduce dall'eliminazione ai quarti di Conference League - nonché di casi social e mediatici (tra cui la diatriba con l'influencer Pengwin ripresa dal programma Le Iene) che hanno rigettato ombre sul centravanti classe 2000. A rispondere sul difficile momento nella carriera del giocatore, è ora il fratello Giovanni, intervenuto in diretta sulla piattaforma social Twitch.