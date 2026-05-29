Corigliano trascina l'Italia U17 all'Europeo: gol e vittoria contro il Montenegro

L' Italia U17 ipoteca il passaggio alle semifinali dell'Europeo con due vittorie in altrettante gare. Dopo l'ottimo esordio e il successo di misura contro la Francia , a firma di Perillo , per gli azzurrini è arrivato il bis con il Montenegro . Questa volta i ragazzi di Franceschini si sono imposti con il risultato di 3-0 e ora guidano il girone a quota 6 punti.

Montenegro-Italia, la partita

Prestazione solida per l'Italia U17 contro il Montenegro. La formazione allenata dal ct Franceschini ha dato seguito alla vittoria con la Francia anche sotto l'aspetto dell'atteggiamento e della voglia di mostrare il proprio talento. Partono forte gli azzurrini perché al sesto minuto è già in vantaggio con la rete di Ballarin. Poco prima della mezz'ora è Corigliano, il trequartista della Juventus, a firmare il raddoppio - uscito poi al 56esimo -. Per il classe 2009 è un segnale positivo di continuità dopo l'ottima seconda parte di stagione con la Primavera, da sotto età. Nella ripresa gli azzurrini gestiscono il doppio vantaggio contenendo le folate offensive avversarie poi nel finale la chiudono con la rete di Fugazzola, entrato da pochi minuti al posto di Perillo. Ora l'Italia U17 è a quota 6 punti dopo due partite.

Europeo, come funziona il passaggio in semifinale

Il passaggio alla semifinale non è ancora certo per l'Italia, nonostante i sei punti infatti può ancora succedere che tre squadre possano arrivare a sei punti. Danimarca e Francia giocano alle 18 e in caso di vittoria dei transalpini a quel punto sarebbe decisiva l'ultima giornata. Gli azzurrini affronteranno i danesi contro cui avranno due risultati su tre per esser certi di passare al prossimo turno. Anche con una sconfitta potrebbe arrivare la qualificazione perché in caso di arrivo a pari punti delle tre squadre uno dei fattori determinanti è la differenza rete e in questo momento l'Italia del Ct Franceschini è a più quattro (4 gol fatti e 0 subiti).

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