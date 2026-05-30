Donnarumma e l'Italia fuori dal Mondiale: "Una mazzata. Guardiola ct? Non spetta a me questa decisione"

Nel corso della conferenza non sono mancate le domande sul futuro della panchina azzurra e sulle indiscrezioni che nelle ultime settimane hanno accostato Pep Guardiola alla Nazionale italiana, dopo il suo addio al City: " Guardiola ct della Nazionale? Ha fatto la storia al Manchester City, speravo potesse continuare con noi, ma la sua volontà era quella di fermarsi dopo tutto quello che ha dato. Con lui non ho parlato della possibilità di allenare la Nazionale, non spetta a me questa decisione , spetta al presidente che verrà, non entro nel merito di queste situazioni, ma posso dire che con lui sono stato bene".

Donnarumma ha inoltre aperto senza esitazioni all'ipotesi di un allenatore straniero alla guida dell'Italia: "Ct straniero? Non è un problema, chi verrà dovrà dare tutto per questa Nazionale, chi verrà già saprà quanto sia importante la maglia azzurra. A settembre ci saranno già partite che contano, bisogna arrivare pronti a certe competizioni, è importante per tutto, per il ranking e per il prossimo Europeo". Infine, un messaggio chiaro sul momento che sta attraversando il calcio italiano e sulla necessità di guardare avanti: "Le scelte le farà il nuovo presidente, noi pensiamo a giocare e a metterci a disposizione, anche in base a quali saranno le scelte del nuovo allenatore e sulle sue nuove idee. Penso che la cosa più importante sia la voglia e l'attaccamento alla maglia".