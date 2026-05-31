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Italia, Baldini costretto a un cambio nei convocati: la decisione del ct per le due amichevoli

Gli azzurri preparano a Coverciano le sfide con Lussemburgo e Grecia: le novità in vista della gara del 2 giugno
3 min
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L'Italia a Coverciano continua a preparare le due sfide con Lussemburgo e Grecia guidata da Baldini. Nelle ultime ore, però, arrivano alcune novità per quanto riguarda i convocati in vista delle amichevoli. Il ct, infatti, perde Venturino durante la seduta di allenamento. Il giocatore è costretto a lasciare il ritiro senza la possibilità di fare l'esordio nella Nazionale maggiore. Lasciano il centro tecnico federale anche altri due calciatori. 

Baldini, la novità su Venturino

Cambio nel gruppo dell'Italia guidata da Silvio Baldini. L’attaccante Lorenzo Venturino, considerato non disponibile per i prossimi due impegni ufficiali, ha salutato il raduno di Coverciano. La decisione è stata presa in accordo con il suo club di appartenenza, così da consentire al giocatore di proseguire il percorso di recupero lontano dalla Nazionale.

Lo staff tecnico ha quindi dovuto rivedere le scelte in vista delle due sfide imminenti di giugno. Il gruppo continua comunque la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Berti promosso tra i convocati

Per sopperire alla partenza di Venturino, il commissario tecnico ha scelto di inserire in maniera definitiva Tommaso Berti all’interno della rosa. Il centrocampista è stato quindi confermato tra i convocati per le gare contro Lussemburgo e Grecia. Resterà inoltre a disposizione del gruppo fino al 2 giugno anche Niccolò Fortini. Percorso diverso, invece, per Vavassori e Guarino, che hanno concluso la loro esperienza nel ritiro. Entrambi faranno ritorno alle rispettive società di appartenenza. La Nazionale proseguirà così il lavoro con un gruppo leggermente modificato rispetto ai giorni scorsi.

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