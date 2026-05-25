Italia, ecco i convocati di Baldini per Grecia e Lussemburgo: ci sono Daffara, Faticanti, Pio Esposito

Ultime amichevoli per l'Italia prima della pausa estiva. Gli azzurri non prenderanno parte al prossimo Mondiale, ma guidati dal ct dell'U21 Silvio Baldini gli azzurri terranno gli ultimi due test contro Lussemburgo e Grecia. Saranno partite particolari poiché il tecnico ha deciso di convocare quasi esclusivamente solo calciatori Under 21, in modo da poter provare diversi giovani e lasciare delle indicazioni importanti a chi siederà sulla panchina della Nazionale. Tra questi sono due i giocatori della Juventus.
Italia, convocati Baldini per Lussemburgo e Grecia
Di seguito la lista dei calciatori convocati:
PORTIERI: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
DIFENSORI: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
CENTROCAMPISTI: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);
ATTACCANTI: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).
*è autorizzato a raggiungere il raduno il 30 maggio, terminati i propri impegni con il club di appartenenza.
I bianconeri convocati
Tantissimi giovani dunque convocati da Baldini, oltre al capitano Gianluigi Donnarumma e a Pio Esposito, ormai nel giro della Nazionale maggiore e elemento stabile all'Inter. Tra le fila dei convocati ci sono due calciatori della Juventus: si tratta di Giovanni Daffara e Giacomo Faticanti. Il primo ha giocato in prestito all'Avellino in Serie B e che presto dovrebbe tornare a vestire il bianconero. Poi c'è Faticanti, centrocampista di proprietà del Lecce in prestito alla Next Gen ma che la Juve ha la possibilità di riscattare.