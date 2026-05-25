Italia, ecco i convocati di Baldini per Grecia e Lussemburgo: ci sono Daffara, Faticanti, Pio Esposito

Ultime amichevoli per l' Italia prima della pausa estiva. Gli azzurri non prenderanno parte al prossimo Mondiale , ma guidati dal ct dell'U21 Silvio Baldini gli azzurri terranno gli ultimi due test contro Lussemburgo e Grecia . Saranno partite particolari poiché il tecnico ha deciso di convocare quasi esclusivamente solo calciatori Under 21, in modo da poter provare diversi giovani e lasciare delle indicazioni importanti a chi siederà sulla panchina della Nazionale . Tra questi sono due i giocatori della Juventus.

Italia, convocati Baldini per Lussemburgo e Grecia

Di seguito la lista dei calciatori convocati:

PORTIERI: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

DIFENSORI: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

CENTROCAMPISTI: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

ATTACCANTI: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

*è autorizzato a raggiungere il raduno il 30 maggio, terminati i propri impegni con il club di appartenenza.

I bianconeri convocati

Tantissimi giovani dunque convocati da Baldini, oltre al capitano Gianluigi Donnarumma e a Pio Esposito, ormai nel giro della Nazionale maggiore e elemento stabile all'Inter. Tra le fila dei convocati ci sono due calciatori della Juventus: si tratta di Giovanni Daffara e Giacomo Faticanti. Il primo ha giocato in prestito all'Avellino in Serie B e che presto dovrebbe tornare a vestire il bianconero. Poi c'è Faticanti, centrocampista di proprietà del Lecce in prestito alla Next Gen ma che la Juve ha la possibilità di riscattare.