Chiarodia, dall'idolo Chiellini al tifo Juve: il paisà vuole essere il nuovo Bonucci 

«Quando arrivai a Coverciano all’ora di pranzo, lui era già lì». Silvio Baldini, al termine del successo in amichevole col Lussemburgo (0-1), ha raccontato uno dei momenti che più lo hanno colpito da quando guida l’Italia Under 21, quello in cui ha conosciuto Fabio Chiarodia. L’attuale difensore del Mönchengladbach era arrivato con largo anticipo rispetto al resto della squadra. L’unico volo disponibile dalla Germania per Firenze era quello del mattino e lui non aveva cercato alternative. Voleva esserci, semplicemente. Baldini gli chiese come fosse stata accolta in famiglia la convocazione in Nazionale. La risposta fu immediata: «Ci siamo messi a piangere tutti. Io, mia madre e mio padre». La storia di Fabio Chiarodia inizia a Oldenburg, nella Bassa Sassonia. I suoi genitori, originari del Veneto, si erano trasferiti in Germania dove la famiglia aveva costruito il proprio futuro, anche attraverso una gelateria diventata negli anni un punto di riferimento della comunità locale. Il calcio entra presto nella sua vita. A soli sedici anni il Werder Brema lo sceglie per il proprio settore giovanile e lui lascia casa per trasferirsi in convitto. A Brema brucia le tappe. Dopo la promozione del club in Bundesliga arriva anche l’esordio tra i professionisti: a diciassette anni e 140 giorni diventa il più giovane giocatore di sempre a debuttare con la maglia biancoverde.