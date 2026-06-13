Oddo: "Mi sento allenatore e ho voglia di ripartire. Nel calcio italiano c'è talento ma manca..."

Auguri Massimo

Cinquanta domani, tra un trasloco e l’altro quasi trenta passati a vivere a Milano, meglio della costa Adriatica? «Ci sono venuto a 17 anni, sono comodo per tante cose, qui vivono anche i miei figli, ho amici e colleghi». Già gli amici, chi sono quelli del calcio? «Il mio vicino di casa Ambrosini, poi Zambrotta, Nesta, Pirlo, Inzaghi, ma anche Abate e Liverani, poi quelli di Pescara Grosso e D’Aversa con qui ho condiviso i primi anni di carriera». È già uno squadrone, ma il più forte con cui ha giocato? «Sono tanti, ti faccio tre nomi, uno per ruolo, Nesta in difesa, Pirlo in mezzo e Kakà davanti». Dove il grande festone? «Sono a Ibiza, ma ci vengo tutti gli anni, non è una novità, festeggio con la mia famiglia, ci sono i miei tre figli Davide e Francesco e la piccola Greta con mia moglie Roberta, il pilastro della mia vita. Mi ha sempre seguito, crede in me». Lei invece a chi crede per il Mondiale appena partito? «Viste le temperature una nazionale abituata al caldo, dico Brasile e come sorpresa il Marocco». Che regalo si fa Cavalier (lo è per davvero, per la vittoria al Mondiale 2006) Massimo? «Niente di clamoroso, sto bene in famiglia, io e mia moglie siamo semplici, cerchiamo sempre posti genuini, mi piacerebbe visitare un giorno l’Australia o il Giappone dove sono stato una volta per giocare». Cinquant’anni, tanta A alle spalle, 34 presenze in nazionale, trofei nel salotto, capitano delle aquile romane, successi con il diavolo milanese, una Maratona corsa, buona dialettica e sguardo intenso. Il curriculum è fatto: Massimo Oddo 2.0 è pronto per una nuova panca, ma intanto buon cinquantesimo compleanno a 10 da quella (ricorrenza) e a 20 da quell’altra. Per un totale di 80, quelli del papà, il 24 agosto.