L’Italia e le sfide con Belgio e Turchia, dove si giocheranno: Nations League, il calendario completo

Mentre si svolge il Mondiale in Usa. Canada e Messico, l'Italia guarda da casa per la terza volta di fila le star del calcio internazionale confrontarsi sul più illustre palconscenico del pianeta. Ma a settembre la Nazionale, in attesa del nuovo ct, tornerà a fare sul serio con la Nations League, e ora sono ufficiali i luoghi dove gli azzurri si giocheranno il torneo euroepo. Sarà lo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio , primo impegno degli Azzurri nella quinta edizione della UEFA Nations League, mentre si disputerà lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la sfida che vedrà la Nazionale opposta alla Turchia.

Regole e coincidenze

Roma è la città che ha ospitato il maggior numero di incontri della Nazionale, 65, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 7 sconfitte. Sono 24 gli incontri disputati nel capoluogo emiliano, con un bilancio positivo fatto di 16 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte. Coincidenze: nelle ultime due gare giocate a Roma e Bologna, l’Italia aveva affrontato proprio Belgio e Turchia. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A, dopo l’esordio con i Diavoli Rossi l’Italia andrà a far visita a Turchia (28 settembre, sede da definire) e Francia (2 ottobre, Saint-Denis). La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali - che vedrà gli Azzurri scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni – si chiuderà quindi lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. Poi resteranno i match di ritorno in Belgio e in casa con la Francia. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.

Il calendario completo

25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma

28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia – Sede da definire

2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis

5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Sede da definire

15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles