Italia Under 21, Fagioli out: Nicolato svela i tempi di recupero

Italia Under 21, Nicolato: "Conto di recuperare Fagioli ma a oggi non si è allenato"

Nicolato ha spiegato: “Fagioli non si è ancora allenato. È arrivato qui con un problema alla caviglia derivato dall’ultimo turno di campionato nel corso di Inter-Juventus. È un ragazzo che sicuramente conto di recuperare, ma a oggi non si è ancora allenato”. Insomma, solo un incidente di percorso per Fagioli, tesoro della Juve e dell'Italia: con l'Under 21 in vista Europeo. Il centrocampista potrebbe recuperare per Italia-Ucraina Under 21 in programma lunedì 27 marzo allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria con calcio d'inizio alle 20.